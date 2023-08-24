Спецоперация ГУР в Крыму. Зеленский заявил, что говорить об освобождении полуострова рано

24 августа, 15:25
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Зеленский подтвердил, что в ходе спецоперации ГУР в Крыму потерь с украинской стороны нет (Фото:ОП)

Зеленский подтвердил, что в ходе спецоперации ГУР в Крыму потерь с украинской стороны нет (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал спецоперацию украинской разведки в оккупированном Крыму в День Независимости 24 августа, заявив, что об освобождении полуострова пока говорить рано.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза в Киеве, пишет Укринформ.

«Рано говорить об освобождении Крыма. Это первое. Второе — подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье — да, это наши ребята», — отметил Зеленский.

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Президент подтвердил, что потерь с украинской стороны нет.

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«Жертв нет с нашей стороны, это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР МО», — резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Крыму 24 августа около 5 утра состоялось сражение с участием авиации. У села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Позже стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку на территории оккупированного россиянами Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что операция носила характер рейда.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1694652506616271163
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Флаг Украины День Независимости Украины Владимир Зеленский Деоккупация Крыма

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