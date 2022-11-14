Флаг Украины в Херсоне россияне будут видеть с левого берега Днепра — Хлань 14 ноября, 19:33 В освобожденном от российских захватчиков городе состоялось официальное поднятие украинского флага (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

Флаг Украины в освобожденном Херсоне российские оккупанты смогут увидеть с левого берега Днепра.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в комментарии 24 каналу.

«Он на побережье Днепра возле областной библиотеки. Им будет все видно и это будет их бесить еще больше», — сказал Хлань.

Видео дня

Депутат также отметил, что местные жители сейчас выходят в центр города с украинской символикой, которую прятали весь период российской оккупации.

От российских войск город отделяет только Днепр, ширина которого в Херсонской области составляет от 500 м до 1 км.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября посетил Херсон.

В освобожденном от российских захватчиков городе в этот день состоялось официальное поднятие украинского флага.