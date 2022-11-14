Флаг Украины в Херсоне россияне будут видеть с левого берега Днепра — Хлань

14 ноября, 19:33
Поделиться:
В освобожденном от российских захватчиков городе состоялось официальное поднятие украинского флага (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

В освобожденном от российских захватчиков городе состоялось официальное поднятие украинского флага (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

Флаг Украины в освобожденном Херсоне российские оккупанты смогут увидеть с левого берега Днепра.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в комментарии 24 каналу.

«Он на побережье Днепра возле областной библиотеки. Им будет все видно и это будет их бесить еще больше», — сказал Хлань.

Видео дня

Читайте также:

Зеленский фотографируется с военными на фоне арки с надписью «Херсон» на въезде в город (Фото:Офис президента) «Убить Украину невозможно». На фоне международной изоляции РФ и Путина Зеленский посетил Херсон — все подробности символичного визита

Депутат также отметил, что местные жители сейчас выходят в центр города с украинской символикой, которую прятали весь период российской оккупации.

От российских войск город отделяет только Днепр, ширина которого в Херсонской области составляет от 500 м до 1 км.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября посетил Херсон.

В освобожденном от российских захватчиков городе в этот день состоялось официальное поднятие украинского флага.

https://www.youtube.com/embed/fenQGyOFYm4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ Город Днепр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X