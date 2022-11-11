Флаг Украины появился на здании областного управления полиции в Херсоне — видео 11 ноября, 14:38 В Херсоне появился флаг Украины на здании областного управления полиции (Фото:@bayraktar_1love)

В Херсоне в пятницу, 11 ноября, появился флаг Украины на здании областного управления полиции.



В сети появилось видео, как украинский военный устанавливает флаг на главном входе в здание.

Также появляются новые видео из центра Херсона, где собирается все больше людей в ожидании ВСУ.

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Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.