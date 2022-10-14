Григорий Козловский взял на реабилитацию в «РУХ» раненого военного 14 октября, 14:35 Позиция Григорий Козловский, Президент футбольного клуба «Рух»

Раненый боец полка «Азов» Кшиштоф Мушак будет проходить реабилитацию на базе футбольного клуба «Рух».

Сейчас украинский воин, посетивший тренировку «Руха», проходит лечение в Золочеве. Пока у него заживает рана, после чего будет происходить процесс реабилитации. Контрактура на ноге сильная, нервы повреждены, поэтому врачи прогнозируют продолжительность восстановления от одного года до трех лет.

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Президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский, узнав о проблемах нашего героя-защитника, предложил ему воспользоваться услугами клубного медицинского центра.

Фото: Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак

Григорий КОЗЛОВСКИЙ, президент «Руха»: Мы возьмем Кшиштофа на свое обеспечение. Он пройдет у нас ту реабилитацию, которую мы применяем к профессиональным футболистам. Наши врачи поделятся своим опытом. У нас оборудования достаточно, все будет хорошо. Думаю, через год мы еще здесь сыграем футбол".

Фото: Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак

Фото: Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак

Фото: футбольный клуб «Рух»

Фото: Раненый боец полка «Азов» Кшиштоф Мушак

Фото: футбольный клуб «Рух»

Врачи «Украинской спортивной клиники» уже осмотрели Кшиштофа Мушака и разработают для него индивидуальную программу лечения.

Олег КАСАТКА, генеральный директор «Украинской спортивной клиники»: «Мы оказываем качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь не только спортсменам, а любому, кто в ней нуждается. Военные немного похожи на спортсменов. У Кшиштофа травма тяжелая, но перспектива вернуть функцию раненой ноги действительно существует. Это долгосрочная программа, пройдет несколько курсов лечения, во время которых мы можем значительно восстановить функцию ноги. Учитывая наши возможности и опыт, а также возраст Кшиштофа, он молодой человек, у него хорошие шансы на восстановление. Однако мы должны его еще обследовать для того, чтобы иметь полную картину последствий его ранения. Для него разработаем отдельную индивидуальную программу реабилитации, она будет включать в себя множество физических упражнений и процедур в течение дня примерно на 6 часов».