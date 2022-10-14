Григорий Козловский взял на реабилитацию в «РУХ» раненого военного

14 октября, 14:35
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Григорий Козловский, Президент футбольного клуба «Рух»

Григорий Козловский, Президент футбольного клуба «Рух»

Раненый боец полка «Азов» Кшиштоф Мушак будет проходить реабилитацию на базе футбольного клуба «Рух».

Сейчас украинский воин, посетивший тренировку «Руха», проходит лечение в Золочеве. Пока у него заживает рана, после чего будет происходить процесс реабилитации. Контрактура на ноге сильная, нервы повреждены, поэтому врачи прогнозируют продолжительность восстановления от одного года до трех лет.

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Президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский, узнав о проблемах нашего героя-защитника, предложил ему воспользоваться услугами клубного медицинского центра.

Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак
Фото: Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак

Григорий КОЗЛОВСКИЙ, президент «Руха»: Мы возьмем Кшиштофа на свое обеспечение. Он пройдет у нас ту реабилитацию, которую мы применяем к профессиональным футболистам. Наши врачи поделятся своим опытом. У нас оборудования достаточно, все будет хорошо. Думаю, через год мы еще здесь сыграем футбол".

Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак
Фото: Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак
Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак
Фото: Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак
футбольный клуб «Рух»
Фото: футбольный клуб «Рух»
Раненый боец полка «Азов» Кшиштоф Мушак
Фото: Раненый боец полка «Азов» Кшиштоф Мушак
футбольный клуб «Рух»
Фото: футбольный клуб «Рух»

Врачи «Украинской спортивной клиники» уже осмотрели Кшиштофа Мушака и разработают для него индивидуальную программу лечения.

Олег КАСАТКА, генеральный директор «Украинской спортивной клиники»: «Мы оказываем качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь не только спортсменам, а любому, кто в ней нуждается. Военные немного похожи на спортсменов. У Кшиштофа травма тяжелая, но перспектива вернуть функцию раненой ноги действительно существует. Это долгосрочная программа, пройдет несколько курсов лечения, во время которых мы можем значительно восстановить функцию ноги. Учитывая наши возможности и опыт, а также возраст Кшиштофа, он молодой человек, у него хорошие шансы на восстановление. Однако мы должны его еще обследовать для того, чтобы иметь полную картину последствий его ранения. Для него разработаем отдельную индивидуальную программу реабилитации, она будет включать в себя множество физических упражнений и процедур в течение дня примерно на 6 часов».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DOqhu-lGe1Y&feature=emb_logo

Теги:   Батальон Азов Реабилитация Григорий Козловский футбольный клубу «Рух» Олег Касатка Кшиштоф Мушак Григорий Петрович Козловский

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