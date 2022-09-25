Физическое и психологическое состояние освобожденных из российского плена пограничников тяжелое — ГПСУ 25 сентября, 14:10 Украина освободила из российского плена девять пограничников (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники, освобожденные из плена в рамках обмена 22 сентября, находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отметили в ГПСУ, Украине удалось вернуть из плена девятерых пограничников, которые до последнего мужественно защищали Мариуполь.

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В настоящее время их уже осмотрели врачи.

«Их физическое и психологическое состояние здоровья тяжелое. Каждый случай подтверждает, что условия, в которых РФ удерживает наших военнопленных, ужасающие и бесчеловечные», — отметили в Госпогранслужбе.

Бойцы на данный момент обеспечены соответствующей одеждой и средствами первой необходимости, а также средствами связи. Кроме того, проводится работа по восстановлению их документов и получению соответствующих выплат.

Как отмечается в сообщении, восстановление и реабилитация бойцов проходит полностью за счет государственного обеспечения в ведомственных медицинских учреждениях.

Ранее в патронатной службе полка Азов сообщали, что освобожденные из российского плена военные находятся в шокирующем состоянии — почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, бойцы ТРО и пограничники.

Большинство пленных вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров из Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана.

Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, среди которых были и незаконно осуждены группировкой «ДНР» к смертной казни. Они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

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