«Эпический взрыв». Украинские военные уничтожили вражеский блиндаж и оккупантов с антидроновой винтовкой — видео 21 июля, 11:12 Вражеская цель поражена (Фото:t.me/firsov_e)

Бойцы Покровского батальона 109-й бригады ТрО уничтожили вражеский блиндаж и российских оккупантов с антидроновым ружьем.

Видео опубликовал экс-нардеп и военнослужащий ВСУ Егор Фирсов в Telegram.

На видео видно как дроном камикадзе уничтожили вражеский блиндаж с антидроновым ружьем, которое мешает делать аэроразведку.

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«На видео в комментарии эпический взрыв — которой разнес на малекулы вражескую позицию вместе с орками», — написал Фирсов.

На видео видно как после удара ВСУ по цели, в небо поднимается дым.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 240 тысяч военных.