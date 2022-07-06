Подконтрольные РФ фирмы сорвали поставки оборудования для украинских военных госпиталей — СБУ 6 июля, 14:30 Украине был нанесен ущерб на 13 млн гривен (Фото:Командование медсил ВСУ)

Правоохранители разоблачила умышленный срыв поставок медицинского оборудования в украинские военные госпитали.

Об этом в среду, 6 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

Более 10 связанных между собой компаний, конечным бенефициаром которых является гражданин РФ, на протяжении последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства по поставкам медобрудования и его сервисному обслуживанию.

Видео дня

Таким образом Украине был нанесен ущерб на сумму в 13 млн гривен.

На данное время россиянин, являющийся фактическим владельцем компаний-поставщиков, и руководитель одной из них заочно уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.