Подконтрольные РФ фирмы сорвали поставки оборудования для украинских военных госпиталей — СБУ

6 июля, 14:30
Украине был нанесен ущерб на 13 млн гривен (Фото:Командование медсил ВСУ)

Украине был нанесен ущерб на 13 млн гривен (Фото:Командование медсил ВСУ)

Правоохранители разоблачила умышленный срыв поставок медицинского оборудования в украинские военные госпитали.

Об этом в среду, 6 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Более 10 связанных между собой компаний, конечным бенефициаром которых является гражданин РФ, на протяжении последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства по поставкам медобрудования и его сервисному обслуживанию.

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Таким образом Украине был нанесен ущерб на сумму в 13 млн гривен.

На данное время россиянин, являющийся фактическим владельцем компаний-поставщиков, и руководитель одной из них заочно уведомлены о подозрении в совершении преступления.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0kw4nUdtdzXQjVRZqsHECjS6GL1oSvVcfExdydz7tTaFjH3o8Po2HwCxjfghe2T5Xl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Медицина Госпиталь Россияне Война России против Украины

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