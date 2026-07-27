Оборонная компания Fire Point производит около 100 крылатых ракет большой дальности Фламинго в месяц, а дронов FP-1 и FP-2 — «сотни в день».

Об этом заявила генеральный директор Ирина Терех в интервью изданию The Guardian.

Она отметила, что темпы производства ракет Фламинго достаточны для обеспечения длительной кампании ударов большой дальности по целям, расположенным в сотнях км в глубине территории России.

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«Мне не известно ни об одной атаке на глубокие позиции, произошедшей за последние несколько месяцев, в которой не участвовали бы наши продукты», — сказала Терех.

Она рассказала, что Фламинго могут нести 1150 кг взрывчатого вещества. Производство одной ракеты обходится в $600 тыс., что значительно дешевле американских Tomahawk, стоимость которых составляет около $3,5 млн.

Крилата Ракета ФЛАМІНГО / Инфографика: NV

По словам Терех, фактическая дальность полета ракет Фламинго составляет около 1,8 тыс. км.

Она отметила, что дроны FP-1 стоят от $55 до $75 тыс. за штуку, а их дальность полета превышает 1,6 тыс. км.

13 июля компания Fire Point представила противобаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для системы противовоздушной обороны Freya.

В июне главный конструктор и совладелец Fire Point в интервью Financial Times заявил, что недавние испытания ракеты FP-7.X прошли «весьма успешно», а при оптимальных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года.