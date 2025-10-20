«А-50 был нами уничтожен». Совладелец и главный конструктор Fire Point рассказал, как начал производить дроны для дальнобойных ударов по РФ

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал в интервью Radio NV, как начал производить дроны для ударов вглубь территории России.

В эфире Radio NV Штилерман отметил, что является физиком по образованию, но всю жизнь занимался различными бизнесами, а ракетостроение и авиамоделизм были его хобби.

Реклама

«В начале войны, как и все, мы что-то делали, помогали — кто и чем мог — нашим военным: заправляли их, возили их на позиции, кормили. С моим компаньоном, господином Егором, мы это делали. Я свои деньги вкладывал в то, что покупал дроны для военных. Потом я увидел, сколько они стоят, я понимал, что не может дрон, который несет 15 килограммов на 400 километров, стоить 120 тысяч долларов», — рассказал главный конструктор Fire Point.

Читайте также: Украинская компания Fire Point анонсировала разработку собственных баллистических ракет

Он добавил, что, понял, что «там ничего сложного нет» и вместе с коллегами решил создать дрон с боевой частью 50 кг и дальностью 700 кг, который будет стоить не дороже 50 тысяч долларов.

«Мы построили этот дрон [FP-1]. Начали строить его в конце 2022 года, построили его в январе, испытания прошли уже в мае, кодифицировали, и где-то в октябре получили заказ — два контракта на 50 и на 150 единиц», — сообщил Штилерман.

Позже, по его словам, Fire Point долгое время оставалась без заказов, пока ее дрон не прошел открытые испытания на полигоне на западе Украины, которые организовали Силы обороны вместе с посольством США.

«Наши иностранные партнеры профинансировали покупку двух дронов у каждого из производителей, которые согласились принять участие во всех испытаниях. Была задача — пройти по сложному маршруту под воздействием РЭБ. Стартовать, пойти по сложному маршруту под воздействием нескольких РЭБов, зайти на цель и поразить ее. Первый полет был [для того, чтобы выяснить], как работает навигация. Если вы доказывали, что работает навигация, вам давали стартануть с боевой частью. Мы были единственной компанией, которая сделала и прошла эти экзамены целиком. После этого на нас посыпались заказы», — рассказал главный конструктор Fire Point.

Штилерман отметил, что модернизировать и создавать алгоритмы применения их первого дрона Fire Point помогали Силы спецопераций.

«И потом, в 2024 году, начались громкие попадания — как Тихорецк, Торопец и куча других заводов. А-50 был также нами уничтожен в Таганроге, в ангаре. И на 2025 год нам заказали еще больше дронов», — подытожил он.

Компания Fire Point — что о ней известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

Читайте также: Зеленский заявил об успешном применении ракет Нептун и Фламинго в паре

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство, ее успешно применяют для боевых пусков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самым успешным» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

29 августа Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что детективы НАБУ проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Министерства обороны Украины.

По данным издания, отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладельцем студии Квартал 95, созданной президентом Владимиром Зеленским.

Согласно документам, которые получило издание Kyiv Independent, производитель был одним из крупнейших, если не крупнейшим, получателем бюджетных средств Минобороны на беспилотники.

Комментируя этот материал, в НАБУ заявили, что не осуществляют расследование относительно ракеты Фламинго.

18 сентября гендиректорка Fire Point Ирина Терех заявила, что предприятие наращивает производство и одновременно работает над системой ПВО нового поколения.

3 октября офицер Госпогранслужбы и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Касьянов также утверждал, что президент Владимир Зеленский решил ликвидировать его подразделение, потому что он был «ключевым свидетелем» по делу Fire Point.

Он заявлял, что, когда стало известно о разработчике ракет Flamingo Fire Point, он начал писать этой компании, что их дрон на самом деле стоит в три раза дешевле, чем его закупает государство.

Офицер также считает странным то, что Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету, — это 6 лет, американскую Tomahawk — 8 лет, российскую Калибр — 12 лет».

«Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которые уже не производят», — утверждал Касьянов.