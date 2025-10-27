NYT: Производитель ракет Фламинго за три года превратился из кастингового агентства в одного из крупнейших подрядчиков украинской армии

Компания Fire Point , специализирующаяся на разработке дальнобойных дронов и баллистических ракет Фламинго, когда-то была кастинговым агентством, которое предоставляло услуги, в частности, для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда он еще работал актером, сообщает The New York Times .

По данным издания, компания, которая впоследствии стала Fire Point, занималась кастингом для кинематографических и телевизионных проектов, а ее технический директор Ирина Терех ранее руководила компанией, которая производила бетонные уличные элементы.

Как отмечает New York Times, компания происходит из той же среды украинской кино- и телевизионной индустрии, где в свое время работал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, во время съемок комедии Восемь лучших свиданий (2016), в которой Зеленский сыграл главную роль, компания, возглавляемая владельцем Fire Point Егором Скалигой, была указана в титрах как организатор поиска мест для съемок.

Сейчас Fire Point, по словам руководства, имеет около 30 секретных производственных площадок по всей Украине, где собирают ударные дроны с использованием недорогих материалов — пенопласта, фанеры, пластика и композитов, обычно применяемых для изготовления велосипедных рам.

Как сообщает NYT, юридически зарегистрированный владелец компании, Егор Скалыга, одновременно является главным исполнительным директором другой компании, At Point, которая специализируется на поиске локаций для киносъемок.

Сейчас, как пишет NYT, Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков для украинской армии, имея контракты на сумму миллиард долларов. В этом году компания обеспечивает около 10% оборонных расходов Украины.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV прокомментировал негативные публикации об этом предприятии в СМИ.

Штилерман отметил, что перед переговорами президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Fire Point решили, «что нам нужно дать какие-то козырные карты нашему правительству, чтобы они могли более обоснованно разговаривать».

«И мы вышли. Ирина [Терех, генеральный директор компании] вышла, показала свое лицо, потому что только показать ракету — не показать производство, не показать людей, которые за этим стоят, никакого доверия бы не было к этой ракете», — заявил совладелец Fire Point.

По его словам, уже после того, как компания публично заявила о себе, выяснилось, что против нее готовили публикации и «массовый вброс дезинформации».

Штилерман рассказывал, что по образованию является физиком и до полномасштабной войны занимался ракетостроением и авиамоделизмом как хобби.

«Я свои деньги вкладывал в то, что покупал дроны для военных. Потом я увидел, сколько они стоят, я понимал, что не может дрон, который несет 15 килограммов на 400 километров, стоить 120 тысяч долларов. И такого не может быть. Я понял, что там ничего сложного нет и мы решили построить свой дрон — [чтобы нес боевой части] где-то 50 килограммов [и летел] на 700 километров, чтобы он не был дороже, чем 50 тысяч долларов», — говорил он.

Компания Fire Point — что о ней известно

17 августа украинский фоторепортер, который сотрудничает с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство, ее успешно применяют для боевых пусков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самой успешной» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

29 августа Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что детективы НАБУ проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Министерства обороны Украины.

По данным издания, отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладельцем студии Квартал 95, созданной президентом Владимиром Зеленским.

Согласно документам, которые получило издание Kyiv Independent, производитель был одним из крупнейших, если не крупнейшим, получателем бюджетных средств Минобороны на беспилотники.

Комментируя этот материал, в НАБУ заявили, что не проводят расследование по ракете Фламинго.

3 октября офицер Госпогранслужбы и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Касьянов также утверждал, что президент Владимир Зеленский решил ликвидировать его подразделение, потому что он был «ключевым свидетелем» по делу Fire Point.

Он заявлял, что, когда стало известно о разработчике ракет Flamingo Fire Point, он начал писать этой компании, что их дрон на самом деле стоит втрое дешевле, чем его закупает государство.

В то же время совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV заявлял, что слова Касьянова «не соответствуют действительности».