Компания Fire Point нашла обходные пути, позволившие ей наносить удары по территории РФ без использования спутниковой связи (Фото: REUTERS/Inna Varenytsia)

Производитель оружия Fire Point нашел способы наносить удары на большие расстояния по России и временно оккупированным территориям, не полагаясь на спутниковые услуги SpaceX.

Об этом сообщила генеральный директор компании Ирина Терех в интервью агентству Reuters.

Украинские военные в значительной степени полагаются на SpaceX Илона Маска в вопросах спутниковой связи над своей территорией. Киев также попросил компанию расширить покрытие на Россию.

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Впрочем, в течение 10 дней октября Украина столкнулась с ограничениями скорости использования услуг SpaceX, что препятствовало защите от беспилотников и выполнению задач по нанесению ударов.

Терех заявила, что компания Fire Point нашла обходные пути, позволившие ей наносить удары по территории России без использования спутниковой связи.

«Мы разрабатывали систему с учетом этого. Системы Fire Point спроектированы так, чтобы выполнять задачи без спутниковой связи. Навигация, работающая без какого-либо внешнего сигнала, является приоритетом», — сказала она.

Терех отказалась раскрыть подробности об этих обходных решениях. Однако она четко отметила, что полный доступ к системам SpaceX над территорией России значительно облегчил бы ситуацию.

«Мы нашли способ технологически решить эту проблему, но это охватывает, вероятно, лишь 15−20% того, что мы могли бы сделать, если бы Starlink работал [над территорией России]», — говорит Терех.

Генеральный директор Fire Point подчеркнула, что полный доступ к системам SpaceX стал бы «переломным моментом» для украинских атак на особо важные цели, такие как российские пусковые установки баллистических ракет.

«Мы стремимся к союзу с Америкой, в котором правила будут известны заранее, чтобы вопрос о том, разрешено ли нам защищаться, не поднимался заново каждые несколько недель в зависимости от чьего-либо настроения», — добавила Терех.

Ограничения Starshield для ВСУ — что известно

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости Starlink. Связь военного пакета Starshield обрывалась при скорости свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахидами.

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Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

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В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина потеряла доступ к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до введения ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже утром скорость была достаточной для полноценной работы.