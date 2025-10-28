Члены Общественного антикоррупционного совета при Минобороны обвинили журналиста NYT в распространении лжи о компании Fire Point

Члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны (ОАР МО) обвинили журналиста New York Times Эндрю Крамера в распространении ложной информации в его статье об украинской оборонной компании Fire Point .

Об этом во вторник, 28 октября, сообщили члены ГАР МО, ветеран Юрий Гудименко и журналистка Татьяна Николаенко.

В своем материале Крамер ссылается на информацию издания Kyiv Independent, согласно которой деятельность компании Fire Point расследует НАБУ. Он также отмечает, что «компанию обвиняют в получении привилегированного отношения, несмотря на проблемы с качеством ее беспилотников, которые, по словам критиков, сделали их менее эффективными, чем другие украинские аналоги».

Кроме того, Крамер отмечает, что ОАР МО призвал к парламентскому расследованию в связи с проблемами качества и ценообразования. Этот момент члены общественного совета считают неправдой.

«ГАР МО не обращалась в парламент относительно дронов Fire Point, как об этом написала NYT. ГАР МО вообще не имеет привычки и традиции обращаться в парламент. Когда мы собираем достаточное количество доказательств, мы передаем их напрямую силовым структурам. Обращений в парламент по Fire Point просто не было, это прямая ложь. New York Times может опровергнуть ее, если покажет письмо или пост с нашим обращением в парламент (не покажет, потому что это ложь)», — написал Юрий Гудименко.

Татьяна Николаенко подчеркнула, что ГАР МО следит за ситуацией вокруг Fire Point, но имеющаяся информация не является достаточной для оценки.

«Мы должны или опровергнуть публичные обвинения, или подтвердить их и передать накопленный фактаж в соответствующие органы. Мы этим занимаемся. Но информация NYT — которая должна, очевидно, или быть использована против производителя дронов, или, наоборот, заставить нас выйти с досрочной коммуникацией, без собранных фактов, и сыграть в другую сторону — является откровенной провокацией», — написал Гудименко.

В украинском Главном управлении разведки также заверили, что сообщат о результатах расследований в отношении Fire Point или других компаний, когда будут иметь достаточно доказательств.

Журналистка Татьяна Николаенко также раскритиковала утверждение Крамера о неназванном аудите, согласно которому беспилотник FP-1 компании Fire Point может изготавливаться по более низкой цене.

Журналист NYT со ссылкой на аудиторов утверждал, что такая оценка должна была бы повлечь за собой переговоры с Агентством оборонных закупок Украины, но этого не произошло. По словам аудиторов, которых цитирует NYT, без этих переговоров контракты были заключены на 16,7 миллиона долларов дороже, чем более дешевый вариант производства дронов.

«Я не знаю, кто ему это слил, но один аудит ГАСУ за 2023 год больше 400 страниц. Аудиты, о которых он пишет, проводились в другие даты, и там другие цифры. Может, и больше, но другие. Он явно не смог проанализировать данные из аудита, иначе вы бы увидели факты, а не набор общих фраз», — подытожила Николаенко.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV прокомментировал негативные публикации об этом предприятии в СМИ.

Штилерман отметил, что перед переговорами президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Fire Point решили, «что нам нужно дать какие-то козырные карты нашему правительству, чтобы они могли более обоснованно разговаривать».

«И мы вышли. Ирина [Терех, генеральный директор компании] вышла, показала свое лицо, потому что только показать ракету — не показать производство, не показать людей, которые за этим стоят, никакого доверия бы не было к этой ракете», — заявил совладелец Fire Point.

По его словам, уже после того, как компания публично заявила о себе, выяснилось, что против нее готовили публикации и «массовый вброс дезинформации».