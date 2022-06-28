Финляндия, Швеция и Турция решили создать совместный документ по вступлению в НАТО 28 июня, 21:01 НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией по вступлению в НАТО. Страны договорились создать совместный документ.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим финским коллегой Саули Ниинисте и премьером Швеции Магдаленной Андерсон. Стороны пытались найти компромисс в вопросе рассмотрения заявок Финляндии и Швеции в НАТО.

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По информации издания, во время переговоров лидеры стран договорились создать документ, в котором будут указаны опасения Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и их решения.

Документ планируют доработать на саммите НАТО в Мадриде, который проходит с 28 по 30 июня.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Генсек Альянса Йенс Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».

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