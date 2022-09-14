Финляндия поддерживает более жесткие визовые ограничения для россиян — МИД 14 сентября, 23:10 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает возможным полный запрет на выдачу туристических виз странами ЕС для граждан России.

Об этом министр рассказал в интервью Helsingin sanomat.

По его словам, решение о полном запрете на выдачу туристических виз для россиян потребует, чтобы страны ЕС одновременно ввели визы, выдаваемые по гуманитарным соображениям для критически настроенных журналистов, общественных активистов или представителей оппозиции. Страны Балтии ввели подобные визы.

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Хаависто говорит, что запрет на выдачу виз для россиян нуждается в совместном подходе ЕС.

Министр заверил, что Финляндия ввела ограничение на выдачу виз для россиян на основе действующего законодательства ЕС. Финляндию устроит, если «ЕС произведет выдачу виз предметом санкций и их введет весь ЕС на основе четкой правовой базы».

«Сейчас мы ждем указаний ЕС. Мы готовы к более жестким мерам», — сказал Хаависто.

Самый строгий визовый режим для граждан РФ ввели Польша, Эстония, Латвия и Литва, решившие полностью закрыть свои границы для российских туристов. Отмечается, что, несмотря на новую визовую политику Финляндии в отношении россиян по новым стандартам ЕС, по сравнению с Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой финские ограничения «являются более разрешительными среди пограничных соседей России с ЕС».

Тысячи россиян все еще имеют действительные визы, выданные Финляндией, и многие европейские страны все еще выдают россиянам большое количество виз, позволяющих им свободно передвигаться на территорию ЕС.

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