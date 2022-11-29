Финляндия может обучить украинцев обращению с системами вооружения — президент

29 ноября, 14:31
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Флаг Финляндии (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Флаг Финляндии (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Президент Саули Нийнисте заявил, что Финляндия может обучить украинских военнослужащих, как нужно пользоваться финскими системами вооружения.

На пресс-конференции в ходе главных военных учений сухопутных войск Контио22 в Северной Карелии он также ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли провести украинцам военные тренинги в Финляндии, сообщает Yle.

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«Конечно, обучение здесь (в Финляндии — ред.) может оказаться для них очень полезным», — ответил Нийнисте и добавил, что не видит препятствий для обучения украинских солдат в Финляндии.

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Нийнисте также спросили о заседании НАТО, которое проходит в Бухаресте и касается процесса ратификации членства Финляндии в Альянсе.

Президент заявил, что не ожидает больших новостей от заседания.

По словам Нийнисте, то, что Турция медлит с ратификацией, не стало неожиданностью. Теперь на настроение президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вероятно, еще больше влияют будущие выборы.

«Мне понятно, что решение находится в руках одного человека — президента Эрдогана. На него влияет предвыборная ситуация в Турции и внутренняя политика в стране», — сказал он.

Нийнисте снова отметил, что процесс ратификации в целом продвигается относительно быстро.

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17 ноября Финляндия передала Украине очередную партию оборудования, предназначенного для оборонных целей на сумму 55,6 млн евро.

6 октября Финляндия поддержала передачу украинской армии девятого пакета военной помощи.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Финляндия Война России против Украины

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