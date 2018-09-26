Финишная прямая. УПЦ МП пытается "выгнать" экзархов Константинополя, а Ватикан поддержал автокефалию для Украинской православной церкви

Вселенский патриарх Варфоломей I еще раз подтвердил, что не намерен отказываться от своего решения предоставить автокефальный статус Украинской православной церкви. А президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс предоставления Украине томоса об автокефалии вышел на финишную прямую.

Тем не менее Москва не прекращает попыток воспрепятствовать Константинополю в этом вопросе. Подробней об этом - в сюжете НВ

Не боимся угроз

О неизменности решения предоставить автокефалию Украинской православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей I упомянул, приветствуя чешского богослова (новейшая на сегодня из автокефальных православных церквей - Православная церковь Чешских земель и Словакии, автокефалию которой Вселенский патриархат провозгласил в 1998 году). Об этом сказано в публикации сайта православной информации Orthodoxia.Info от 23 сентября

Варфоломей I заявил, что не боится угроз из-за решения предоставить автокефалию Украинской православной церкви / Фото: EPA

"Теперь пришла очередь Украины, которая получит статус автокефалии, как я надеюсь уже долгое время, несмотря на имеющиеся реакции. И так будет, потому что это ее право", - сказал во время этого приветствия Вселенский патриарх.

Варфоломей четко заявил, что, с одной стороны, Украина имеет право получить статус автокефалии, а с другой, Вселенский патриархат имеет исключительное право предоставлять автокефалию и предоставлял ее всем новым православным церквям, начиная с Российской в ​​XVI-м веке.

Комментируя критику и угрозы со стороны России в связи с предоставлением автокефального статуса Украинской православной церкви, Варфоломей заявил: "Мы не боимся угроз!".

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"Вселенский патриархат не угрожает и не воспринимает угроз, но последовательно идет вперед, выполняя свою миссию в соответствии со священными канонами и осуществляя и уважая свои привилегии, предоставленные ему правилами Вселенских соборов. От этих правил вселенских соборов и привилегий, предоставленных вселенскими соборами первопрестольной Константинопольской церкви, мы не отступим. Мы уважаем и соблюдаем их, и мы также будем применять их в случае с Украиной и в других случаях, когда это будет необходимо", - подчеркнул Вселенский патриарх.

Попытка УПЦ МП "прогнать" из Украины экзархов Вселенского патриарха

Хотя вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви уже решен, УПЦ МП продолжает сопротивляться Константинополю, опасаясь сокращения своего влияния в Украине и мире.

Заседание священного синода УПЦ МП 25 сентября

25 сентября УПЦ МП заявила, что считает "антиканонической" деятельность экзархов, назначенных Вселенским Патриархом для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви, и призвала их покинуть территорию Украины.

Заседание священного синода УПЦ МП, которое прошло в резиденции предстоятеля УПЦ МП на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, решило, что деятельность Константинопольских экзархов якобы нарушает межконфессиональный мир в Украине и является "грубым вмешательством во внутренние дела УПЦ и нарушением ее канонической территории".

"Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", - говорится в решении синода УПЦ МП.

После этого доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иов (Геча) заявил СМИ, что УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога и не имеет права указывать экзархам, назначенным Вселенским патриархом.

УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - сказал он.

А Министерство культуры Украины назвало требование УПЦ МП "выгнать" экзархов Константинополя потаканием российскому агрессору в его попытках помешать созданию Украинской церкви.

В Минкульте заявили, что Константинопольская церковь является церковью-матерью для всех христиан Украины.

"В этом контексте категоричные, нетолерантные и противоречащие украинским традициям уважительного диалога между Церквями заявления Синода УПЦ (в единстве с МП), выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта ... и потакания отчаянным попыткам российского агрессора помешать созданию Единой Поместной Православной Церкви в Украине", - говорится в заявлении ведомства.

Ведомство обратило внимание членов Синода УПЦ МП на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других церквей, и в частности экзархов Вселенского патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегло от использования языка ненависти, вражды и переноса на украинскую почву позиций, исповедуемых российским агрессором.

В Минкульте добавили, что Русская православная церковь является ответвлением Киевской митрополии.

Поддержка Ватикана и Госдепа США

Пока РПЦ и УПЦ МП отчаянно сопротивляются предоставлению Украинской православной церкви автокефалии, это решение поддержал Ватикан.

Об этом заявил секретарь по межгосударственным отношениям Святого престола Пол Ричард Галлахер во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

О поддержке предоставления Украинской православной церкви автокефалии заявила также представительница Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она подчеркнула, что США уважают право православных религиозных лидеров и верующих Украины на автокефалию согласно их убеждениям.

НВ