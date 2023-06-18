Топ-стран Европы, которые оказывают наибольшую финансовую помощь украинцам 18 июня, 00:13 Топ-стран, которые оказывают наибольшую финансовую помощь украинцам (Фото:Маугли/депозитфото)

Вследствие полномасштабной российской агрессии, миллионы украинских граждан выехали за пределы своей страны в поисках защиты. Многие страны Европы проявили готовность оказать помощь мигрантам, предлагая им значительную финансовую поддержку.

Как известно, украинцы, которые сейчас находятся в Польше, уже имеют опыт получения помощи в этой стране. Однако, интересно узнать, какие преимущества и поддержку предоставляются украинским беженцам в других европейских странах.

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Финансовая помощь украинским беженцам в Норвегии

Когда украинцы находятся в Норвегии, как беженцы, сначала их помещают во временные лагеря. Здесь они получают полное социальное обеспечение, но не имеют права на социальные выплаты. Украинцы могут рассчитывать лишь на незначительную сумму — максимум 400 крон, что равняется около 40 евро в месяц. После пребывания во временных лагерях, украинцы распределяются по разным местам страны и размещаются во временном жилье, за которое они платят коммунальные услуги.

На этом этапе, граждане Украины получают среднемесячные выплаты в размере примерно 650 евро на взрослого и от 250 до 350 евро на каждого ребенка. Во время интеграционной программы, когда беженцы начинают посещать языковые курсы, они получают определенную сумму в качестве своеобразной зарплаты — около 1400 евро. С помощью этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги.

В Норвегии украинцы имеют такие же права, как и местные жители. Они могут бесплатно пользоваться государственными учебными заведениями для своих детей, получать бесплатную медицинскую помощь и официально трудоустраиваться.

Финансовая помощь украинским беженцам в Бельгии

В Бельгии, стране, принявшей более 50 тысяч украинских беженцев, предоставляется щедрая финансовая помощь. Выплаты гражданам Украины определяются на основе семейного положения и ежемесячно составляют прожиточный минимум:

одинокие взрослые получают ежемесячно 1139,97 евро;

если семья состоит из двух взрослых людей — каждый получает по 758,64 евро ежемесячно;

на каждого ребенка дополнительно выплачивается 150−220 евро, но общая сумма выплаты в месяц не может превышать 1537,90 евро на семью.

Стоит отметить, что беженцы не получают финансовую помощь, пока находятся в социальных приютах или временном жилье. Чтобы стать получателем средств, необходимо иметь прописку и оформить карту проживания типа А.

Украинцы в Бельгии имеют право на бесплатное временное жилье, обучение языку и образование для своих детей, а также могут легально заниматься трудоустройством. Кроме того, им доступна гуманитарная помощь, такая как наборы продуктов питания и бесплатное медицинское страхование.

Финансовая помощь украинским беженцам в Ирландии

Финансовая помощь, которую предоставляет Ирландия украинским мигрантам, имеет следующие характеристики:

Лица в возрасте от 23 лет получают 206 евро в неделю на каждого человека, что составляет до 824 евро в месяц.

Если мигрант обеспечивает опеку над взрослым лицом, он может получить надбавку в размере 138 евро в неделю.

Также, за опеку над ребенком до 12 лет, выплачивается 40 евро в неделю, а за ребенка старше 12 лет — 48 евро.

Лица в возрасте от 18 до 24 лет, проживающие одиноко, получают еженедельную выплату в размере 206 евро и также могут претендовать на социальные надбавки за опеку.

Лицам в возрасте от 18 до 24 лет, которые не проживают одиноко, выплачивается 117,70 евро в неделю.

Лица этого возраста, имеющие детей, имеют право на максимальную выплату в размере 206 евро в неделю на каждого человека.

Дополнительно, Департамент выплачивает родителям или опекунам средства за каждого ребенка до 16 лет. Сумма этих выплат составляет 140 евро в месяц на каждого ребенка.

Кроме финансовой помощи, Ирландия предоставляет украинским беженцам также временное жилье, доступ к бесплатному медицинскому страхованию, обеспечивает бесплатное образование для детей и языковые курсы для взрослых. Кроме того, граждане Украины в Ирландии имеют право на официальное трудоустройство в стране.

Финансовая помощь украинским беженцам в Германии

Германия, страна, которая приняла более миллиона украинцев после 24 февраля 2022 года, продолжает лидировать в оказании финансовой помощи украинским беженцам. В прошлом году Германия установила одни из самых высоких выплат среди стран ЕС для украинцев и планирует увеличить эти суммы в 2023 году.

Правительство страны официально объявило о повышении выплат для граждан Украины, в зависимости от их категории:

Одинокие взрослые и родители-одиночки получат наибольшее повышение — выплаты вырастут на 53 евро до 502 евро.

Совершеннолетние украинцы будут получать 451 евро.

Дети в возрасте до 5 лет будут получать 318 евро.

Дети в возрасте 6−13 лет будут получать 348 евро.

Дети в возрасте 14−17 лет будут получать 420 евро.

Украинцы со статусом временного проживания в Германии получают финансовую помощь от Центра занятости, которые назначаются тем, кто не смог найти работу в стране и подпадает под условия пособия по безработице. Важно отметить, что украинские беженцы в Германии получают те же льготы, что и местное население: бесплатную базовую медицину, возможность обучения своих детей в немецких школах и открытый доступ к немецкому рынку труда.

Финансовая помощь украинским беженцам во Франции

Во Франции украинские мигранты получают финансовую помощь от французского правительства. Согласно расчетам, базовая помощь составляет 6,8 евро в сутки на одного человека, что составляет около 204 евро в месяц на каждого человека. Для семей, состоящих из двух или более человек, сумма помощи увеличивается пропорционально количеству членов семьи. Например, для двух человек эта сумма составляет 10,2 евро в сутки, для трех — 13,60 евро в сутки, а для четырех — 17 евро в сутки на всю семью. Дополнительно, гражданам, которые не имеют социального жилья, выплачивается компенсация в размере 7,4 евро в сутки на одного человека. В общем, месячные выплаты на одного человека составляют 426 евро, а семья, например, мать с ребенком, ежемесячно получает 528 евро.

Кроме этого, Франция предлагает украинцам не только социальное жилье, но и субсидию на аренду жилья, которую можно получать в течение всего пребывания в стране. Фонд помощи семьям CAF частично компенсирует украинцам, которые арендуют жилье во Франции, расходы на аренду. Обычно, деньги перечисляются непосредственно арендодателю. Сумма компенсации может составлять до 50% стоимости аренды и зависит от таких факторов, как размер квартиры, количество и возраст жильцов, семейное положение и доходы арендатора.

Кроме этого, во Франции граждане Украины имеют возможность воспользоваться различными формами финансовой поддержки. Гуманитарная помощь, представленная в виде пищевых наборов, доступна украинским мигрантам. Кроме того, им гарантируется бесплатная государственная медицинская помощь, а также право на бесплатное образование, что касается школ, детских садов и других образовательных учреждений. Кроме этого, украинцы имеют право на официальное занятие и могут бесплатно изучать язык.

Обратим внимание, что Франция принимает украинских беженцев и предоставляет им статус временной защиты продолжительностью 6 месяцев. Те украинцы, которые получили статус бенефициар временной защиты, имеют возможность продлить его после 6 месяцев, чтобы продолжать пользоваться приведенными преимуществами и получать соответствующие выплаты.

Финансовая помощь украинским беженцам в Швейцарии

Украинские беженцы, которые выбрали эту страну для временной защиты, немедленно расселяются по кантонам, где их обеспечивают социальным жильем, питанием и медицинским страхованием. Кроме этого, они имеют официальный доступ к местному рынку труда. Что касается финансовой помощи, Швейцария предоставляет украинским гражданам, прибывшим из-за войны, ежемесячные выплаты в размере 1573,39 франков (эквивалент 1655 евро) на каждого человека. Однако эта сумма не выдается на руки, а перечисляется в кантон, где предоставлено убежище беженцу. Эти деньги используются для покрытия всех расходов, связанных с проживанием и питанием украинцев. Таким образом, на руки выдаются только средства за то, чем правительство кантона не обеспечивает человека. По практике, размер этой суммы обычно составляет примерно 350−500 франков (учитывая, что лицо уже имеет оплаченное жилье, медицинское обслуживание и гуманитарные продукты).

Финансовая помощь украинским беженцам в Великобритании

Для получения доступа в страну необходимо иметь родственников там или найти спонсора, который предоставит вам жилье в течение не менее 6 месяцев (стоимость этой услуги возмещается британским государством в размере 350 фунтов). Получив визу по одной из таких программ, граждане Украины получают право на официальное трудоустройство и медицинское обслуживание в течение трех лет, а также финансовую помощь, которая состоит из единовременной выплаты в размере 200 фунтов (примерно 230 евро) и ежемесячных выплат. Сумма ежемесячных выплат зависит от возраста украинцев и количества членов семьи:

взрослое лицо в возрасте до 25 лет получает 265,31 фунтов ( примерно 314 евро);

примерно 314 евро); взрослое лицо в возрасте от 25 лет получает 334,91 фунтов ( примерно 397 евро);

примерно 397 евро); двое взрослых ( в возрасте до 25 лет) получают 416,45 ( примерно 403 евро);

в возрасте до 25 лет) получают 416,45 примерно 403 евро); двое взрослых ( если одному из которых более 25 лет) получают 525,72 фунта ( примерно 623 евро);

если одному из которых более 25 лет) получают 525,72 фунта примерно 623 евро); на ребенка выплачивается 290 фунтов ( примерно 343 евро).

Финансовая помощь украинским беженцам в Чехии

В течение первых шести месяцев после прибытия в Чехию, украинские мигранты получают финансовую помощь в размере 5000 крон на каждого человека ежемесячно, что составляет примерно 205 евро. После седьмого месяца сумма помощи пересматривается, и лица до 18 лет получают 3320 крон (примерно 136 евро) в месяц, тогда как лица старше 18 лет получают 4620 крон (примерно 190 евро) в месяц.

Кроме того, украинские беженцы в Чехии могут получить помощь с временным жильем. Также есть возможность бесплатного медицинского страхования, но надо учитывать, что его срок действия для взрослых украинцев ограничен 150 днями, а для детей — до одного года. Кроме того, украинцы, находящиеся в стране, имеют право на бесплатное поступление их детей в школы и детские сады, а также на официальное трудоустройство.