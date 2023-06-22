Для молодых родителей. Как семье из Украины получить финансовую помощь при рождении ребенка в Польше 22 июня, 21:20 Финансовая помощь (Фото:AllaSerebrina/depositphotos)

В Польше существует возможность получить единовременную финансовую поддержку после рождения ребенка. Кто именно имеет право на эту помощь, какова ее сумма и какие документы необходимы для оформления? Все эти вопросы рассматриваются в нашей статье.

Кто имеет право на получение финансовой помощи

Согласно положениям польского законодательства, финансовая помощь для новорожденного ребенка доступна как гражданам Польши, так и иностранцам, проживающим на территории страны. Относительно граждан Польши, следующие категории лиц имеют право на получение помощи:

Видео дня

Один из родителей новорожденного ребенка. Правовой опекун ребенка — лицо, которому суд назначил опеку над ребенком. Фактический опекун ребенка — лицо, которое взяло на себя опеку над ребенком и обратилось в суд с заявлением об усыновлении этого ребенка.

В отношении иностранцев, проживающих в Польше, к получению финансовой помощи за рождение ребенка могут быть допущены лица, принадлежащие к следующим категориям:

Имеют гражданство Европейского союза; Имеют гражданство Европейской экономической зоны; Являются гражданами Швейцарии или Великобритании ( это касается тех иностранцев, которые прибыли в Польшу до 1 января 2021 года); Имеют гражданство любой другой страны, но при этом обладают разрешением на временное проживание в связи с, например, работой в Польше, которая требует высокой квалификации; Имеют документ, дающий право на пребывание и работу в Польше.

Если вы имеете хотя бы один из этих документов, вы можете обратиться с запросом на предоставление помощи.

Какие документы необходимы, чтобы оформить помощь

Для того чтобы оформить помощь, нужно подготовить пакет документов. Среди них:

Ваши личные данные и данные вашего ребенка ( имя, фамилия, свидетельство о рождении и т. д. );

имя, фамилия, свидетельство о рождении ); Номер PESEL, адрес электронной почты и номер банковского счета, на который придет помощь;

Справка от врача или акушерки о том, что мать ребенка находится под медицинским наблюдением не менее чем с 10-й недели беременности,

Если изменилось имущественное положение Вашей семьи — документы, подтверждающие размер дохода семьи, в том числе документ, подтверждающий потерю или получение дохода Вами или кем-то из членов Вашей семьи,

Если вы иностранец — документ, который дает право на пребывание и работу в Республике Польша, например, карта пребывания.

Если вы планируете самостоятельно воспитывать ребенка, то список документов немножко отличается. Для этого нужны:

документ, выданный или утвержденный судом, который обязывает второго родителя платить алименты, например, решение суда, копия протокола судебного заседания, соглашение, заключенное с участием медиатора;

если второй родитель умер или отец ребенка неизвестен — копия свидетельства о регистрации акта гражданского состояния;

решение суда об отказе во взыскании алиментов с второго родителя;

решение суда об установлении поочередного проживания ребенка обоими родителями.

При каких условиях можно получить помощь при рождении ребенка

На помощь можно рассчитывать если:

Доход на одного человека в Вашей семье не превышает 1 922 злотых ( 17541 грн) нетто в месяц. Мать ребенка находилась под медицинским наблюдением не менее чем с 10-й недели беременности до родов ( не распространяется на: опекунов, попечителей, фактических воспитателей, лиц, усыновивших ребенка). Если вы воспитываете ребенка самостоятельно — вы можете получить пособие только в том случае, если установлены алименты от второго родителя.

Исключения:

второй родитель умер,

отец ребенка неизвестен,

суд отказал в удовлетворении заявления о взыскании алиментов со второго родителя,

суд обязал только одного из родителей содержать ребенка,

родители — по решению суда — имеют поочередную опеку над ребенком.

Какая сумма единовременного пособия при рождении ребенка в Польше

Сумма финансовой поддержки составляет 1000 злотых (9126 грн) и предоставляется единовременно. Однако, если месячный доход лица чистым после уплаты налогов не превышает 674 злотых (6151 грн), или 764 злотых (6972 грн) в случае, если в семье есть ребенок с инвалидностью, можно получить дополнительную семейную поддержку и доплату при рождении ребенка. Финансовая помощь будет предоставлена в течение одного месяца после подачи заявки. Деньги будут перечислены на ваш банковский счет или отправлены вам в виде почтового перевода.