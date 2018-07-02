Финансировавшее "ЛНР" винницкое предприятие пыталось получить возмещение налогов на 30 млн гривен

Винницкое предприятие, финансировавшее пророссийскую террористическую организацию "ЛНР", пыталось получить возмещение налогов на 30 млн гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"В 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло – "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины", - говорится в сообщении.

При этом владельцы завода платили террористам "налоги".

Кроме того, оккупанты использовали территорию предприятия в качестве "учебного центра" для боевиков и базы по ремонту военной техники.

"После регистрации в Винницкой области менеджмент начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 млн гривен, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль. В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", - рассказали в СБУ.

Также установили, что в 2015 году руководство предприятия уже предпринимало неудачную попытку безосновательного получения бюджетных денег на подконтрольной Украине территории Луганской области.

На данное время выплата средств предприятию заблокирована.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц предприятия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали владелицу медицинского бизнеса за финансирование "Л/ДНР".