Украина попросит партнеров помочь в финансировании Starlink, если компания Маска будет требовать оплату — Резников

11 ноября, 10:53
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Резников назвал споры вокруг финансирования Starlink вызовом, но не большой проблемой (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Резников назвал споры вокруг финансирования Starlink вызовом, но не большой проблемой (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Украина попросит своих иностранных партнеров помощи в финансировании спутниковых терминалов Starlink, если компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX начнет требовать оплату.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters.

«Мы постараемся найти средства. Есть партнеры в разных странах. Мы попросим их помочь нам, оказать финансовую помощь», — отметил он.

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По словам Резникова, SpaceX предоставляет «некоторые» спутники бесплатно, а за другие платит Украина. Он отказался уточнить их точное количество.

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Министр обороны также подчеркнул, что спор вокруг терминалов был «вызовом, но не большой проблемой».

В начале октября стало известно о том, что SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

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Позже Илон Маск заявил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который компания направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала публикации бизнесменом скандальных твитов о «мирном плане» для Украины.

В компании Маска сообщали, что до конца года необходимо будет потратить порядка 120 миллионов долларов, а финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов.

Как сообщило издание Politico вечером 17 октября, в Пентагоне рассматривают возможность финансировать доступ украинцев к интернет-услугам Starlink. Оплату Starlink обсуждают также в ЕС.

В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

https://www.youtube.com/watch?v=t9nVFwLbNdE&feature=emb_title

Терминалы необходимы украинским военным для обеспечения связи на передовой.

17 октября Маск сказал, что в Украину было отправлено более 25 тысяч терминалов Starlink.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   SpaceX Элон Маск Алексей Резников Starlink

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