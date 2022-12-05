Зеленский стал Человеком года по версии Financial Times 5 декабря, 12:03 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба президента)

Британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского Человеком года.

Как пишет издание, такой выбор был сделан, поскольку «Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии».

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FT назвал президента Украины антиподом скрывающегося в Кремле российского диктатора Владимира Путина, чья одержимость восстановлением империи стоила десятки, а возможно, и сотни тысяч жизней.

В своей статье издание сравнивает Зеленского с премьер-министром Британии Уинстоном Черчилем, выступавшим по радио, чтобы сплотить страну во время блиц-льда. По их словам, президент Украины также использует социальные сети для постоянной кампании за военную и финансовую поддержку Запада.

Во время интервью FT Зеленский вспомнил первые дни полномасштабного вторжения России и его решение остаться в Киеве: «Я более ответственный, чем смелый. Я просто ненавижу подводить людей».

Британские журналисты считают, что решение президента остаться в столице вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, «стало одним из важнейших моментов в войне, побудив украинскую армию и ее народ сопротивляться. Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, у которых были низкие ожидания от политического руководства страны».

30 октября президент Владимир Зеленский получил от Соединенных Штатов награду Oxi Courage Award, присуждаемую за смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии.