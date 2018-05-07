Финал Лиги чемпионов: жители Киева предлагают болельщикам бесплатное жилье

Киевляне приглашают болельщиков бесплатно пожить у себя на время финал Лиги чемпионов

Жители Киева запустили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, цель которого - бесплатный прием у себя дома болельщиков, которые приедут на финал Лиги чемпионов.

Киевляне начали эту акцию начали после того, как узнали, что киевские отели сильно завысили цены на время финала.

Тех, кто желает присоединиться к акции, просят постить контакты на английском с хэштегом #FreeKyivCouch4Fans.

"Мы не хотим, чтобы Киев запомнили, как столицу барыг", - пишет в Facebook инициатор флешмоба UkrBall.

Ранее сообщалось, что в день финала Лиги чемпионов стоимость проживания в отельных номерах Киева подскочила до £1489 - 5278 (53 - 188 тыс. гривен), в некоторых - еще выше. Уже через два дня те же номера будут стоить в 100 раз дешевле.

В связи с этим болельщики футбольного клуба Ливерпуль призвали УЕФА вмешаться в ситуацию.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

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