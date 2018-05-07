Финал Лиги чемпионов: жители Киева предлагают болельщикам бесплатное жилье

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Киевляне приглашают болельщиков бесплатно пожить у себя на время финал Лиги чемпионов

Киевляне приглашают болельщиков бесплатно пожить у себя на время финал Лиги чемпионов

Жители Киева запустили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, цель которого - бесплатный прием у себя дома болельщиков, которые приедут на финал Лиги чемпионов.

Киевляне начали эту акцию начали после того, как узнали, что киевские отели сильно завысили цены на время финала.

Тех, кто желает присоединиться к акции, просят постить контакты на английском с хэштегом #FreeKyivCouch4Fans.

"Мы не хотим, чтобы Киев запомнили, как столицу барыг", - пишет в Facebook инициатор флешмоба UkrBall.

Ранее сообщалось, что в день финала Лиги чемпионов стоимость проживания в отельных номерах Киева подскочила до £1489 - 5278 (53 - 188 тыс. гривен), в некоторых - еще выше. Уже через два дня те же номера будут стоить в 100 раз дешевле.

В связи с этим болельщики футбольного клуба Ливерпуль призвали УЕФА вмешаться в ситуацию.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове