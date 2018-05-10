Финал Лиги чемпионов в Киеве: Британия предупредила своих фанатов о риске нападений

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Английские болельщики в Киеве могут столкнуться с проявлениями расизма, предупреждают в посольстве Британии

Английские болельщики в Киеве могут столкнуться с проявлениями расизма, предупреждают в посольстве Британии

Посольство Великобритании в Украине обнародовало советы болельщикам футбольного клуба Ливерпуль, которые собираются приехать в Киев на финальный матч Лиги чемпионов.

В частности, в диппредставительстве предупреждают, что болельщики в Киеве могут столкнуться с проявлениями расизма.

"Большинство поездок в Украину не вызывают трудностей, однако были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве и некоторые из них могли произойти на расовой почве, поэтому проявите особую осторожность и будьте бдительными все время", - говорится в сообщении.

Британские дипломаты также советуют футбольным фанатам осведомиться о текущей политической ситуации в Украине (особенно о напряженных отношениях с Россией) и избегать каких-либо действий, которые "могут спровоцировать недружелюбную реакцию".

"Как и в любом другом городе, остерегайтесь карманников и грабителей сумок в аэропортах, на железнодорожных станциях, в районе центра города, на стадионе и во время пользования общественным транспортом. Держите ценные вещи и кошельки в поле зрения", - говорится в рекомендациях.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

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