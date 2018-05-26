Финал Лиги чемпионов: СМИ рассказали, как отличить настоящий билет на матч от фейкового

У настоящих билетов на финал ЛЧ есть два основных признака

Издание Sport Arena показало, как отличить настоящий билет на финальный матч Лиги чемпионов от поддельного.

В частности, издание рекомендует обратить внимание на два основных признака настоящего билета: голограмма должна быть в виде зигзагов, а в правом верхнем углу выбит силуэт кубка Лиги чемпионов.

Также журналисты рекомендуют обращать внимание на цену, указанную на билете. Зачастую на фейковых билетах первой категории может быть указана цена как третьей категории. Правильные цены выглядят так: 1 категория -450 евро, 2 категория - 320 евро, 3 категория - 160 евро, 4 категория - 70 евро.

Также издание публикует изображение настоящего билета, где убраны некоторые атрибуты персональной идентификации по просьбе собственника.

Финальный матч Лиги Чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийском в Киеве.