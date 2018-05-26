26 мая 2018, суббота

Финал Лиги чемпионов: полиция зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранных фанатов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Следователи начали 15 уголовных производств

Следователи начали 15 уголовных производств

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на финал Лиги чемпионов.

Как сообщает полиция Киева, следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы.

Финальный матч Лиги Чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийском в Киеве.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

15:21
Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове