Финал Лиги чемпионов: полиция зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранных фанатов

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на финал Лиги чемпионов.

Как сообщает полиция Киева, следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы.

Финальный матч Лиги Чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийском в Киеве.