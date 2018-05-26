Финал Лиги чемпионов: пограничники рассказали, сколько болельщиков приехало в Украину

В Украину прибыли уже почти 10 тысяч футбольных болельщиков, которые планируют посетить финал Лиги чемпионов в Киеве.

Такие данные озвучили в Госпогранслужбе.

Основной поток фанатов приходится на столичные аэропорты. Также болельщики прибывают в аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

Сегодня пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также к обеду ожидается массовое их прибытие на автобусах, преимущественно через западный участок границы.

В ведомстве также добавили, что шестерых иностранных граждан не пустили в Украину. Также в отношении более чем 200 человек приняты частичные решения о пропуске через границу.