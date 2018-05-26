26 мая 2018, суббота

Финал Лиги чемпионов: пограничники рассказали, сколько болельщиков приехало в Украину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Основной поток фанатов приходится на столичные аэропорты
Фото: Госпогранслужба

Основной поток фанатов приходится на столичные аэропорты

В Украину прибыли уже почти 10 тысяч футбольных болельщиков, которые планируют посетить финал Лиги чемпионов в Киеве.

Такие данные озвучили в Госпогранслужбе.

Основной поток фанатов приходится на столичные аэропорты. Также болельщики прибывают в аэропорты Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

Сегодня пограничники уже начали встречать основной поток чартеров с болельщиками, также к обеду ожидается массовое их прибытие на автобусах, преимущественно через западный участок границы.

В ведомстве также добавили, что шестерых иностранных граждан не пустили в Украину. Также в отношении более чем 200 человек приняты частичные решения о пропуске через границу.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове