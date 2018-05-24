Финал Лиги чемпионов: особо опасные фанаты из Англии и Испании не смогут попасть в Украину

В полиции заверили, что особо опасные фанаты не попадут в Украину

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что агрессивные болельщики из Великобритании и Испании не попадут на территорию Украины.

По его словам, правоохранительные органы этих стран сами проводят с ними соответствующую работу, сообщает Интерфакс-Украина.

"И в Англии, и в Испании есть такая практика, что особо опасные фанаты вообще не выедут из этих стран", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что в Украину прибыло по шесть офицеров полиции из Великобритании и Испании для взаимодействия и консультирования своих украинских коллег.

Наибольший наплыв иностранных болельщиков ожидается со второй половины дня 25 мая и в день финала мужской Лиги чемпионов 26 мая. Всего ожидается не менее 53-55 тысяч иностранных болельщиков.

Крищенко рассказал, что 24 мая, в день проведения финала женской Лиги чемпионов в центральной части Киева будет работать 5,5 тысяч правоохранителей, которые будут обеспечивать порядок в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо. Также усиленные наряды полиции будут работать в аэропортах.

Он также добавил, что с 21 мая по 24 мая зафиксировано в Киеве только четыре незначительных происшествия, связанных с иностранцами, которые приезжают в Украину на футбол: одна кража, один человек застрял в лифте, был один случай мошенничества, и один человек потерял свой мобильный, но он был в состоянии алкогольного опьянения и изучается, была ли это кража, или потеря телефона.