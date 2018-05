Финал Лиги чемпионов: Ливерпуль показал своим болельщикам, что нужно знать о Киеве

Футбольный клуб Ливерпуль опубликовал видеоролик с путеводителем по Киеву для своих болельщиков, которые планируют посетить украинскую столицу во время финала Лиги чемпионов.

В ролике показан НСК Олимпийский, где пройдет финальный матч, а также, как к нему добраться, через какие ворота заходить и какие секторы занимать.

All you need to know about Ukraine's capital. ????????https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw