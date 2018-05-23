Финал Лиги чемпионов: Ливерпуль показал своим болельщикам, что нужно знать о Киеве

Футбольный клуб Ливерпуль опубликовал видеоролик с путеводителем по Киеву для своих болельщиков, которые планируют посетить украинскую столицу во время финала Лиги чемпионов.
В ролике показан НСК Олимпийский, где пройдет финальный матч, а также, как к нему добраться, через какие ворота заходить и какие секторы занимать.
All you need to know about Ukraine's capital. ????????https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw— Liverpool FC (@LFC) 22 мая 2018 г.
В видеоролике также показаны знаменитые киевские достопримечательности, в частности, Родина-мать, самая глубокая станция метро Арсенальная и парк Шевченко, где будет находится место сборов болельщиков Ливерпуля.
Кроме того, показана местная еда: борщ, вареники и котлета по-киевски.
Также для удобства указан курс гривни к британскому фунту.
Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.
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