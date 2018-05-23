Финал Лиги чемпионов: Ливерпуль показал своим болельщикам, что нужно знать о Киеве

Ливерпуль выпустил для своих болельщиков путеводитель по Киеву

Футбольный клуб Ливерпуль опубликовал видеоролик с путеводителем по Киеву для своих болельщиков, которые планируют посетить украинскую столицу во время финала Лиги чемпионов.

В ролике показан НСК Олимпийский, где пройдет финальный матч, а также, как к нему добраться, через какие ворота заходить и какие секторы занимать.

В видеоролике также показаны знаменитые киевские достопримечательности, в частности, Родина-мать, самая глубокая станция метро Арсенальная и парк Шевченко, где будет находится место сборов болельщиков Ливерпуля.

Кроме того, показана местная еда: борщ, вареники и котлета по-киевски.

Также для удобства указан курс гривни к британскому фунту.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.