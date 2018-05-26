26 мая 2018, суббота

Финал Лиги Чемпионов: киевское метро будет работать до 3:15 утра

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С 18.00 поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки
metro.kiev.ua

С 18.00 поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки

В связи с проведением финального матча Лиги чемпионов работу метрополитена в ночь на 27 мая продлили на 3 часа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Станция Олимпийская будет закрыта с 18.00 до окончания движения поездов.

На 9 станциях возможно ограничение на вход во избежание массового скопления на платформах. Среди названных станций - Арсенальная, Крещатик, Майдан Независимости, Дворец Украина, Площадь Льва Толстого, Почтовая площадь, Контрактовая площадь, Тараса Шевченко и Дворец спорта.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе", - указано на сайте метрополитена.

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