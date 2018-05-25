Финал Лиги чемпионов: билеты, которые сдали болельщики Реала, поступили в свободную продажу

Около тысячи болельщиков Реала сдали билеты на финал ЛЧ в Киеве

Болельщики Реала сдали около тысячи билетов на финальный матч Лиги Чемпионов в Киеве из-за проблем с логистикой и высоких цен на жилье.

Информацию об этом подтвердил президент УЕФА Александр Чеферин, сообщает AFP.

По его словам, билеты поступили в свободную продажу. Запрос на эти билеты делал Ливерпуль, однако английскому клубу отказали по соображениям безопасности.

Ранее испанское издание AS писало, что болельщики Реала вернули более 2200 билетов на финальный матч в Киеве из-за проблем с логистикой и завышенных цен.

В то же время власти Киева заявили, что представители клубов Реал и Ливерпуль "восприняли как шутку" эту информацию.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.