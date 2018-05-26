Финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве: СМИ сообщают о двух конфликтных ситуациях утром

Утром полиция Киева предупредила две конфликтные ситуации.
Пресс-служба Нацполиции сообщает, что в 6:30 в центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной возникла ссора между группой студентов. Полицейские немедленно вмешались и прекратили конфликт.
В 7:55 также поссорились четыре человека, которые вышли из ночного клуба на Крещатике в состоянии алкогольного опьянения. С ними провели профилактические беседы.
Сегодня за порядком в Киеве следят 10000 силовиков.
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