Финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве: СМИ сообщают о двух конфликтных ситуациях утром

10000 силовиков следит за порядком в Киеве

Утром полиция Киева предупредила две конфликтные ситуации.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что в 6:30 в центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной возникла ссора между группой студентов. Полицейские немедленно вмешались и прекратили конфликт.

В 7:55 также поссорились четыре человека, которые вышли из ночного клуба на Крещатике в состоянии алкогольного опьянения. С ними провели профилактические беседы.

Сегодня за порядком в Киеве следят 10000 силовиков.

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