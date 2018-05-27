Финал ЛЧ в Киеве прошел без серьезных нарушений - полиция

Финальный матч Лиги чемпионов, который состоялся на поле киевского стадиона Олимпийский, прошел без серьезных нарушений, правоохранители работали в усиленном режиме для недопущения провокаций, заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает отдел коммуникации ведомства.

"На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", - рассказал Крищенко.

Также глава полиции Киева сообщил, что по окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции, "их действиям будет дана правовая оценка".

"По состоянию на 00:35 прошла полная эвакуация посетителей НСК Олимпийский, а часть болельщиков, а это примерно до 5 тысяч фанов Ливерпуля из парка Шевченко, уже отбыла в аэропорт Борисполь. Ситуация на основных спортивных локациях контролируемая", - отметил глава Нацполиции Киева.

Крищенко отметил, что наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации.

"Если будут столкновения - будем их прекращать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала 18 человек, которые провоцировали конфликты у стадиона Олимпийский.

Перед этим в фан-зоне на Крещатике правоохранители задержали мужчин, которые вырвали из рук гражданки Испании кошелек с деньгами и билетами на финальный матч Лиги чемпионов.

Также сообщалось, что в Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.