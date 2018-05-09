Финал Кубка Украины в Днепре: драка фанатов, 20 задержанных, один пострадавший полицейский

В центре Днепра футбольный болельщик бросил за бронежилет инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое изделие. В результате полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи.

Как сообщили в полиции Днепра, событие произошло 9 мая около 18:00 во время сбора болельщиков футбольного матча Динамо - Шахтер (финал Кубка Украины).

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Болельщику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, по данным полиции, после собрания болельщики двинулись к стадиону и на перекрестке улицы Андрея Фабра и пр. Пушкина между ними произошла драка. В результате 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции.

Охрану публичной безопасности в городе во время футбольного матча обеспечивают 1600 правоохранителей.