«Унижения и издевательства». Советник мэра Мариуполя показал, как военные РФ проверяли жителей после захвата города — видео

12 июля, 11:58
Российские оккупанты проверяли жителей Мариуполя прямо на улице (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты проверяли жителей Мариуполя прямо на улице (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал видео, как российские оккупанты проверяют жителей города после его захвата.

«Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов. Без комментариев. Ярость. Просто ярость», — написал он в своем Telegram.

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На видео военные РФ, которые захватили Мариуполь, заставляют мужчин раздеваться, проверяя наличие татуировок и задавая ряд других вопросов.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

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https://www.youtube.com/embed/c1bVHoFr9sQ

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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