«Унижения и издевательства». Советник мэра Мариуполя показал, как военные РФ проверяли жителей после захвата города — видео
Российские оккупанты проверяли жителей Мариуполя прямо на улице (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал видео, как российские оккупанты проверяют жителей города после его захвата.
«Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов. Без комментариев. Ярость. Просто ярость», — написал он в своем Telegram.
На видео военные РФ, которые захватили Мариуполь, заставляют мужчин раздеваться, проверяя наличие татуировок и задавая ряд других вопросов.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.
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