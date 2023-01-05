Акция эмпатии. Как мир смотрел фильм Мариуполь. Неутраченная надежда 5 января, 15:13 Показ в Гавре, Франция (Фото:ОУП)

Документальный фильм Мариуполь. Неутраченная надежда, снятый Объединением Украинских Продюсеров (ОУП), показали в 47 городах мира. В фильме пять горожан рассказывают, что они видели и думали, как действовали в Мариуполе в первый месяц российского вторжения. О том, как фильм восприняли зрители за рубежом — члены украинских общин и коренные жители, рассказала Ольга Ваганова из ОУП.



«Этот фильм нужно показывать всюду», — прошептал мне чех после того, как в кинозале в Брно включили свет. Шептал он, чтобы не нарушить тишину. Зрители расходились молча, некоторые вытирали заплаканное лицо.

Видео дня

Этот момент тишины после окончания фильма вспоминают все организаторы показов. «Гробовое молчание! Зрители сидят ошеломленные, ошарашенные. Никто не двигается и не дышит. Слышны лишь единичные всхлипывания и шуршание бумажных салфеток. Эмоции настолько сильные, настолько глубокие, что даже аплодисменты были бы неуместны, — описывает организатор французских показов Стефан Дальмат. — Несколько минут я отдаю дань этому священному моменту размышлений и чувств. Потом тихо нарушаю оглушающую тишину и начинаю дискуссию».

Когда в Объединении Украинских Продюсеров задумывали мировую акцию эмпатии, была идея смонтировать ролик из впечатлений зрителей после просмотра. Теперь понятно, почему замысел не удался: подойти к людям в таком состоянии с камерой может далеко не каждый.

Показать фильм в городах, похожих на Мариуполь

Фильм — о войне глазами простых людей. Пять горожан спокойно и без страха рассказывают, что они видели и думали, как действовали и что происходило в Мариуполе в первый месяц после вторжения российского агрессора. Нам показалось важным, чтобы зрители в подобных городах за границей почувствовали, что такое война, прожили эмоции и нашли в себе солидарность.

Так появилась идея провести международную премьеру фильма 24 августа в благополучных городах мира, которые, на наш взгляд, подобны Мариуполю. Критериев было два — количество населения и наличие порта и/или промышленного, в идеале — металлургического производства. Или — город-побратим Мариуполя. В крайнем случае просто искали возможность показа в той или иной стране, например, Женева или остров Самои в Таиланде.

Вспоминает Илона Шнейдер, продюсер ОУП: «Услышав о необходимости воплотить такой масштабный показ, я сначала испугалась. Потому что сроки были очень сжатые, а теплых контактов по миру у нас практически не было».

Организаторам пришлось вспомнить всех своих знакомых в выбранных городах, а также находить контакты украинских общин в интернете. Илона Шнейдер говорит, что уже после первых зумов была поражена готовностью совершенно незнакомых людей помочь с организацией мероприятий.

«Мы прониклись идеей, чтобы зрители подумали, как бы они пережили атаки в Гамильтоне, городе таком же, как Мариуполь», — комментирует Маруся Трач-Голядик, заместитель главы Конгресса украинцев Канады. Гамильтон был избран потому, что это канадский центр сталеплавильного производства и третий по загруженности порт страны с населением 536 тысяч (в Мариуполе — 446 тысяч).

Фото: ОУП

Украинские общины по всему миру включались в работу.

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев в странах южной и юго-восточной Азии, Африки, Австралии и Новой Зеландии Наталья Пошивайло-Таулер говорит: «Мне написали из ОУП и предложили организовать показ. Я связалась с управой Украинская громада в штате Виктория, Австралия, мы договорились о времени и дне. Показ прошел в субботу, 27 августа, в Украинском общественном центре города Мельбурн».

Демонстрация ленты в Австралии / Фото: ОУП

Илона Шнейдер: «Первых показов мы ждали, как дня рождения. Тревожились, чтобы все было технически в совершенстве, волновались, как аудитория воспримет кино, были на связи с организаторами на местах почти 24/7. И это принесло свои плоды».

По состоянию на 25 декабря фильм показан в таких городах: Мельбурн (Австралия), Перт (Австралия), Линц (Австрия), Баку (Азербайджан), Тирана (Албания), Варна (Болгария), София (Болгария), Плимут (Великобритания), Ереван (Армения), Пирей (Греция), Батуми (Грузия), Тбилиси (Грузия), Икаст (Дания), Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Герцлия (Израиль), Нетания (Израиль), Дели (Индия), Рейкьявик (Исландия), Бильбао (Испания), Савона (Италия), Гамильтон (Канада), Пекин (Китай), Рига (Латвия), Клайпеда (Литва), Роттердам (Нидерланды), Утрехт (Нидерланды), Дрезден (Германия), Лейпциг (Германия), Веллингтон (Новая Зеландия), Окленд (Новая Зеландия), Берген (Норвегия), Варшава (Польша), Лиссабон (Португалия), Порто (Португалия), Кошице (Словакия), Братислава (Словакия), Нью-Йорк (США), остров Самои (Таиланд), Будапешт (Венгрия), Гавр (Франция), Понт-Одеме (Франция), Загреб (Хорватия), Брно (Чехия) Женева (Швейцария), Гетеборг (Швеция), Стокгольм (Швеция).

И показы продолжаются.

Аплодисменты зрителей после показа в Гавре / Фото: ОУП

Это цепляет на совсем другом уровне

Доктор физико-математических наук, выпускник физического факультета Киевского национального университета имени Шевченко, а теперь научный сотрудник центра BCMaterials в стране Басков Виктор Петренко организовал показ фильма Мариуполь. Неутраченная надежда в Бильбао. Говорит, что хотел показать, какой ужас происходит в Украине, и привлечь дополнительное внимание местных. Показ делали дважды в школе Бильбао для беженцев: зрителями были старшеклассники, учителя, родители и ассоциации выпускников, в общей сложности более 200 человек, треть украинцы, две трети местные.

Петренко говорит, что фильм дал войне больше реальности в глазах испанцев, которые такого никогда не чувствовали: «Многие не могли поверить в подлинность войны и считали, что часто в новостях подают фейки. Фильм со свидетельствами простых мариупольцев добавил событиям достоверности и не оставил никого равнодушным. Местные обращались к нам с вопросом, как они могут помочь и что сделать для Украины».

Каждый показ был субтитрован на языке страны, в которой показывался.

Если показ организовывало украинское общество, большинство зрителей составляли местные украинцы. Дрезденский показ собрал полный зал на 90 мест, рассказывает Татьяна Иванченко, руководительница Украинского дома в Дрездене, организатор Украинских кинодней. Пришли именно украинцы. Это был не просто показ, а сеанс коллективной психотерапии, где люди переживают, дают волю своим эмоциям. Смотрят на себя со стороны. Слышат свою историю, рассказанную чужим человеком. Вернее, здесь уже нет чужих, здесь все свои. С коллективной болью. С коллективной травмой и домом за 2000 километров", — говорит Иванченко.

На мельбурнском показе было около 90% украинцев и 10% местных. В Варне болгар было 55%, в основном молодежь. Вспоминает Алина Орловская, представительница Украинского дома в Варне: «После показа в зале царила убийственная тишина, нарушаемая всхлипыванием, это продолжалось несколько минут. Все вышли с мокрыми глазами, даже мужчины. Некоторые зрители высказались, что не так представляли себе войну в Украине, у некоторых открылись глаза на „братский русский народ“, а другие поняли, какую свободу несет „русский мир“».

Зрительница индийского показа, украинка по национальности, уверена, что кино убеждает на другом уровне, чем новости: «Когда читаешь новости о Мариуполе, когда видишь фотографии — это цепляет, но когда смотришь фильм, видишь людей, рассказывающих об этом, то это цепляет на совсем другом уровне».

То, что фильм был без режиссерского нарратива, действовало еще сильнее. Ирина Козик, первая секретарь посольства Украины в Болгарии: «Этот фильм разрывает душу на кусочки, ты понимаешь, что это не выдумки режиссера, сценариста или еще кого-то. Это реальность, в которой Украина живет каждый день».

Эмоции были всегда на каждом показе. Наталья Пошивайло-Таулер: «Люди плакали, не хотели расходиться, обнимались, обсуждали. Была одна женщина, недавно прибывшая из Мариуполя, многие подходили к ней, обнимали. Она была не в хорошем состоянии, плакала, ее трясло».

Датский зритель: «Чрезвычайно сильно, очень хорошо сделанный фильм, очень реалистичный. Я никогда в своей жизни не переживал ничего подобного. Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что я увидел. Все так реально. Такое варварское. Это хуже, чем я мог себе представить».

На лейпцигском показе было около 60 человек, половина украинцев, половина немцев. Организатор показа Кристина Козловская, писательница, культурный менеджер, стипендиат Национальной библиотеки Германии в городе Лейпциг, называет фильм шоковым, хотя он не содержит жестких сцен: «Именно то, что люди лично и в деталях рассказывают об ужасных событиях своей жизни, описывают смерть близких, не может не впечатлять».

Лейпциг / Фото: ОУП

Татьяна Иванченко: «Когда я спрашивала у нескольких людей, которые были на всех показах, банальное „Как вам?“, то слышала, что документальное кино цепляет. Это — о съемке боли, страха и зла. Зла, у которого не воображаемая пасть или сто рук, зла обыденного. Будничное зло страшнее нарисованного, киношного. Но его нужно показывать, о нем следует говорить, собирая факты, цифры и показания для Гааги».

Стадия флешмоба

Стефан Дальмат организовал показ во французском Гавре. Он вспоминает о реакции зрителей, когда в зале включили свет. Тогда он сказал себе, что нельзя останавливаться и что как можно больше французов должны посмотреть ленту: «Когда я впервые увидел этот документальный фильм, я был в восторге. Его сила как раз в том, что он показывает только реальность. Без предвзятости, простота и неприхотливость человеческих историй».

Тогда Стефан запросил у ОУП разрешение для организации показов на территории Франции. Сейчас он еще с двумя волонтерами, Ольгой и Николасом, каждый день общается с французскими муниципалитетами, убеждая их устроить демонстрацию фильма. Отдельная задача — поиск кинотеатров, которые могли бы бесплатно провести мероприятие. Но эта маленькая добровольческая команда горда тем, что выполняет миссию: «Сделать показ в Париже перед мэром и членами Парижского совета — это было бы для нас большой победой. Мы работаем над этим и не теряем надежду».

Стефан помогает с показами интересующимся, например, профессору истории из Каннского университета, который хочет показать Мариуполь… своим студентам. «Я с радостью принял его предложение, потому что молодежь — это аудитория, к которой нужно быть особенно внимательным. Чем больше они будут проинформированы о реальной ситуации, тем больше они смогут анализировать информацию и отделять правду от пропаганды», — убежден Стефан.

Дискуссия после показа в Понт-Одеме, Франция / Фото: ОУП

После показа в женском просветительском обществе Весна в Брно в ОУП получили еще два запроса — от Высшей специализированной школы Брно для студентов и от общины города Бржецлав.

Куратор выставки Ukraine the cost of freedom в новозеландском Auckland Museum Екатерина Самокиша рассказывает, что фильм поразил новозеландцев, и менеджеры музея попросили сделать еще один просмотр, только для персонала. То есть показы переходят в состояние флешмоба.

Ирина Козик: «После того как посольство анонсировало показ в Варне, начали поступать многочисленные вопросы, планируем ли мы показ в Софии. И мы решили показать этот фильм и жителям болгарской столицы. Показательно было то, что почти все, кто был с нами в тот вечер, это болгары. Хорошо понимая, что фильм не из легких, пришли на показ. До завершения фильма из зала не вышел ни один зритель, ни один! Зрители не говорили. Это была одна из самых поразительных тишин после просмотра фильма, которые я слышала. Отзывы появились позже, когда люди немного оправились и начали излагать свои мысли в постах в социальных сетях, в статьях в болгарских СМИ».

Акция эмпатии прошла при поддержке Министерства иностранных дел. Министр Дмитрий Кулеба назвал эти показы частью публичной дипломатии и отметил, что именно такие человечные проекты позволяют достучаться до иностранцев.

Маруся Трач-Голядик: «После показа люди тихо сидели, пока я не сказала слова благодарности. Потом подходили ко мне и спрашивали, как можно помочь. Люди были очень взволнованы, плакали, не могли поверить, что такое возможно в наше время. Фильм показал всем присутствующим страх войны… такой, какой мы никогда не испытывали. И такой, что мир должен видеть! Я бы хотела снова показать этот фильм».

«Как такое может происходить в Европе в наши дни?»

Мариеке Хиллен из роттердамского городского центра Het Wijkpaleis написала ОУП после показа в Роттердаме: «У нас был хороший пост-разговор под модераторством журналиста NRC Марка Дуурсмы. В частности, встал вопрос: „Что должен делать мир сейчас? Чему нам всем нужно научиться?“ Я считаю, что Нидерланды, возможно, и вся Западная Европа должны научиться чаще делать выбор с этической точки зрения, а не только бизнесовой».

Роттердам / Фото: ОУП

Мариеке вспоминает «циничное фото» — король Нидерландов Виллем Александр выпивает с диктатором Владимиром Путиным на Олимпиаде в Сочи. «В конце концов, мы придумали вопрос, на который не получили ответа на самом вечере, но который мы все забрали домой: как сделать так, чтобы Украина оставалась в новостях, чтобы мир продолжал сочувствовать, не впадал в апатию, а чувствовал эту войну как свою?» — продолжает Мариеке.

Не дать миру забыть о войне — это была мотивация и организатора Нью-Йоркского показа фильма Мариуполь. Неутраченная надежда Татьяны Овериной, PR&Communication strategist, PowerUp, NYC: «Мне очень хотелось привлечь к показу американских журналистов и американскую аудиторию. Поэтому после просмотра фильма мы также организовали публичную дискуссию с представителями американской интеллектуальной элиты». Показ прошел 1 ноября на Манхеттене, в модном современном комплексе Scandinavia House, в зале на 170 человек. «За несколько дней до события билеты раскупили, и не все смогли туда попасть. Фильм произвел очень сильное впечатление. Люди плакали. Многие потом делились, что не могли даже представить себе, насколько ужасающими были события, о которых было рассказано в фильме». После показа состоялась панельная дискуссия, которая тоже взволновала, зрители не хотели расходиться, подходили к участникам панели и продолжали разговор, делится Татьяна.

Екатерина Самокиша смотрела фильм трижды, она говорит, что рыдала каждый раз: «Это фильм не просто о войне, он о геноциде нашего народа, который еще раз переживает наша земля. В то же время это фильм об устойчивости и о вере в якобы невозможное, о спасении себя и несокрушимости».

Обсуждение фильма в Нью-Йорке / Фото: ОУП

Наталья Пошивайло-Таулер признается, что люди в ее австралийском обществе до сих пор говорят о фильме. Кристина Козловская говорит, что зрители спрашивали, будет ли вторая часть.

Так вот, вторая часть будет. Сейчас на этапе монтажа находится фильм ОУП под названием Мариуполь. Оккупация. Работает над ним та же съемочная группа, которая производила Неутраченную надежду. Группа переводчиков-волонтеров проекта TED предложила ОУП помощь в переводе субтитров для нового фильма.

Ольга Ваганова, Объединение Украинских Продюсеров