Украина может нанести «сокрушительный удар по Кремлю», атаковав Крымский мост — генерал Бридлав

8 июля, 15:27
Филип Бридлав считает, что удар по Крымскому мосту может быть нанесен ракетами Гарпун (Фото:Rosavtodor)

Филип Бридлав считает, что удар по Крымскому мосту может быть нанесен ракетами Гарпун (Фото:Rosavtodor)

Украинские военные с помощью современного западного вооружения способны атаковать мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.

Как сообщает TheTimes, об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (с 2013 по 2016) Филип Бридлав, отметив, что это будет «сокрушительным ударом по Кремлю».

Видео дня
Читайте также:
Удар по Крымскому мосту. Как громкое заявление Данилова в интервью Радио НВ вызвало истерику в РФ

По его словам, для этого могут быть использованы американские противокорабельные ракеты Гарпун.

«Керченский мост — законная цель», — подчеркнул Бридлав, напомнив про авиаудары российских войск по мирным городам Украины, в частности, последние ракетные обстрелы Краматорска и Славянска.

https://www.youtube.com/embed/BzuATup-SXY
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Российская агрессия Ракетные удары Филип Бридлав Керченский пролив Крымский мост Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Германия и Нафтогаз не оправдали ожидания инвесторов

В украинском сегменте еврооблигаций ключевым игроком стал Нафтогаз. С начала недели еврооблигации Нафтогаза продемонстрировали впечатляющее падение на 40 пунктов

8 июля, 15:30
Мнения
Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)
Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем
Патрисия Ридделл
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X