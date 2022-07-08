Украина может нанести «сокрушительный удар по Кремлю», атаковав Крымский мост — генерал Бридлав 8 июля, 15:27 Филип Бридлав считает, что удар по Крымскому мосту может быть нанесен ракетами Гарпун (Фото:Rosavtodor)

Украинские военные с помощью современного западного вооружения способны атаковать мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.

Как сообщает TheTimes, об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (с 2013 по 2016) Филип Бридлав, отметив, что это будет «сокрушительным ударом по Кремлю».

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По его словам, для этого могут быть использованы американские противокорабельные ракеты Гарпун.

«Керченский мост — законная цель», — подчеркнул Бридлав, напомнив про авиаудары российских войск по мирным городам Украины, в частности, последние ракетные обстрелы Краматорска и Славянска.

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