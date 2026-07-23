В сентябре 2025 года село Филия уже освобождали от российской ДРГ (Фото: DeepState)

Об этом в четверг, 23 июля, сообщили аналитики проекта DeepState, обновив карту боевых действий.

В сентябре 2025 года батальон «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Скала уже освобождал село Филия от российских диверсантов-знаменосцев.

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Затем две группы украинских штурмовиков вошли в Филию и провели зачистку села, используя стрелковое оружие и гранаты. После этого в населенный пункт вошли подразделения для закрепления на территории.

По данным из открытых источников, население села составляло всего 44 человека.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 22 июля говорится, что Кремль сознательно преувеличивает успехи российской армии на фронте, формируя у диктатора РФ Владимира Путина ложное представление о ходе войны и укрепляя его нежелание идти на компромиссы.

22 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в этом году под его командованием от российских захватчиков было освобождено 743 квадратных километра украинской территории.