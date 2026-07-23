Силы обороны отбросили российских оккупантов вблизи села Филия на административной границе Днепропетровской области — DeepState
В сентябре 2025 года село Филия уже освобождали от российской ДРГ (Фото: DeepState)
Силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи села Филия Новопавловской сельской общины Синельниковского района Днепропетровской области.
Об этом в четверг, 23 июля, сообщили аналитики проекта DeepState, обновив карту боевых действий.
В сентябре 2025 года батальон «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Скала уже освобождал село Филия от российских диверсантов-знаменосцев.
Затем две группы украинских штурмовиков вошли в Филию и провели зачистку села, используя стрелковое оружие и гранаты. После этого в населенный пункт вошли подразделения для закрепления на территории.
По данным из открытых источников, население села составляло всего 44 человека.
В отчете Института изучения войны (ISW) от 22 июля говорится, что Кремль сознательно преувеличивает успехи российской армии на фронте, формируя у диктатора РФ Владимира Путина ложное представление о ходе войны и укрепляя его нежелание идти на компромиссы.
22 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в этом году под его командованием от российских захватчиков было освобождено 743 квадратных километра украинской территории.