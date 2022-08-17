Проводили консультации с родителями. В Днепре учебный год в школах начнется дистанционно

17 августа, 14:28
В Днепре учебный год в школах решили начать дистанционно (Фото:Wokandapix/pixabay.com)

В Днепре учебный год в школах решили начать дистанционно (Фото:Wokandapix/pixabay.com)

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что учебный год в школах города начнется 1 сентября в дистанционном формате.

Такое решение депутаты приняли в ходе сессии горсовета в среду, 17 августа, передает пресс-служба ведомства.

«Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение», - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

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В пресс-службе горсовета Днепра заявили, что летом для педагогов провели марафон с тренингами, чтобы сделать онлайн-обучение более эффективным. Сегодня педагоги Днепра, в том числе и выехавшие из города, готовы вернуться к дистанционному преподаванию.

Уроки будут проводить как в так называемом общем формате, когда дети вместе с учителем в видеоконференции, так и по типу индивидуальных занятий, когда ребенок выполняет задания, а затем отправляет их педагогу.

График дистанционного обучения выстроят комфортно для школьников всех возрастов.

За всеми деталями и консультациями родители могут обращаться к классным руководителям и администрациям школ.

Кабинет Министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в школах с 1 сентября.

https://www.youtube.com/watch?v=ze_ts0B__dM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Школа Борис Филатов Город Днепр Война России против Украины

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