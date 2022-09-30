Филатов сообщил, что россияне ударили по Днепру Искандером, сгорело более 100 автобусов 30 сентября, 03:25 Филатов предупредил, что транспорт будет завтра работать с перебоями (Фото:Борис Филатов/Facebook)

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские оккупанты ударили ракетой Искандер по автобусному парку.

Филатов предупредил, что завтра ряд маршрутов общественного транспорта будут работать с перебоями. Всего в автопарке сгорело более 100 автобусов.

«Уважаемые земляки. Кратко, без подробностей. Но я обязан сказать всем, кого это касается. Эти убл@дки развалили Искандером обычное городское АТП. Сгорело почти 50 автобусов :((Поэтому кому завтра ехать маршрутами: 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А и 146Б, пжслт, планируйте своё время и не ругайтесь за задержки. UPD: Сгорело больше 100 автобусов. Это ппц», — заявил мэр.

Видео дня

Вечером в четверг, 29 сентября, российские оккупанты повторно обстреляли ракетами город Днепр. Местные жители сообщили о минимум двух взрывах.

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного обстрела Днепра известно минимум об одном погибшем. Два человека ранены.

