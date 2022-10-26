«Выбл**ки и нелюди». Филатов ответил на заявление оккупантов, которым они оправдали удар по АЗС в Днепре

26 октября, 15:19
Поделиться:
Среди погибших в результате удара по АЗС в Днепре — беременная женщина (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Среди погибших в результате удара по АЗС в Днепре — беременная женщина (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Мэр Днепра Борис Филатов резко ответил на заявление минобороны РФ, которым они попытались оправдать удар по АЗС, жертвами которого стали два человека, в том числе беременная женщина.

У себя в Facebook он обнародовал фото погибшей девушки, а также скриншот с заявлением минобороны страны-агрессора.

https://www.facebook.com/photo?fbid=5579712202110631&set=pcb.5579716732110178
Читайте также:
«Месть будет справедливой и неизбежной». Зеленский отреагировал на обстрел Днепра

Российское ведомство в очередной раз оправдывает убийства гражданских людей утверждениями о своих несуществующих военных достижениях.

Видео дня

В этот раз они отчитались об «уничтожении нефтехранилища, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе».

Borys Filatov/facebook.com
Фото: Borys Filatov/facebook.com

«Вы — выбл*дки и нелюди. Других слов для вас нет», — написал Филатов.

Вечером 25 октября войска РФ ударили ракетами по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   АЗС Борис Филатов Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X