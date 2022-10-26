«Выбл**ки и нелюди». Филатов ответил на заявление оккупантов, которым они оправдали удар по АЗС в Днепре 26 октября, 15:19 Среди погибших в результате удара по АЗС в Днепре — беременная женщина (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Мэр Днепра Борис Филатов резко ответил на заявление минобороны РФ, которым они попытались оправдать удар по АЗС, жертвами которого стали два человека, в том числе беременная женщина.



У себя в Facebook он обнародовал фото погибшей девушки, а также скриншот с заявлением минобороны страны-агрессора.

Российское ведомство в очередной раз оправдывает убийства гражданских людей утверждениями о своих несуществующих военных достижениях.

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В этот раз они отчитались об «уничтожении нефтехранилища, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе».

Фото: Borys Filatov/facebook.com

«Вы — выбл*дки и нелюди. Других слов для вас нет», — написал Филатов.

Вечером 25 октября войска РФ ударили ракетами по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.

