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Филарет станет "почетным патриархом" новосозданной церкви

Сегодня, 02:58
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Филарет будет служить во Владимирском соборе

Архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что предстоятель УПЦ КП Филарет (Денисенко) станет "почетным патриархом" новой Православной церкви Украины.

Об этом передает РБК-Украина.

"Патриарх Филарет продолжит служения украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", - заявил Евстратий.

Также он отметил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий потерял свой титул, передает DW.

Ранее Вселенский патриархат официально пригласил Епифания получить томос.

Одного из кандидатов в предстоятели УПЦ уговорили снять свою кандидатуру - источник

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).  

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех. 

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. Согласно документу официальное название единой украинской поместной автокефальной православной церкви согласно Уставу – Православная церковь Украины. Титул предстоятеля - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.   

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. 

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти". 

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.  

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

 

 

 

 

Теги:   Автокефалия Евстратий (Зоря) Митрополит Онуфрий Патриарх Филарет Филарет

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Сегодня, 01:32

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Вселенский патриархат официально пригласил Епифания получить томос

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