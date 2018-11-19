Филарет сообщил, будет ли претендовать на пост предстоятеля Украинской православной церкви

Филарет ответит на предложение об избрании его предстоятелем на Объединительном соборе

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет заявил, что даст ответ на предложение епископата УПЦ КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на Объединительном соборе.

В заявлении Филарета, которое опубликовано на его странице в Facebook, говорится, что самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами.

"Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение, и ожидая от него поддержки моей позиции", - отметил Филарет.

По его словам, основанием для его ответа будет "исключительно понимание блага церкви и ответственность перед Господом за надлежащее выполнение порученного мне им служения на Киевском престоле".

Патриарх Филарет заявил, что сделает все необходимое для того, чтобы объединительный процесс был успешно завершен, и единая поместная Украинская православная церковь была утверждена, а затем признана другими поместными церквями.

"Одновременно недопустимо, чтобы изменения в церкви были использованы недоброжелателями для подрыва ее единства или превращения в орудие чужих интересов, - такое орудие, которым, к сожалению, сейчас является Митрополия Московского патриархата в Украине. Нашему народу и стране нужна действительно независимая церковь, а не чужой инструмент, только прикрытый наименованием независимости", - подчеркнул он.

Ранее Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный собор украинских православных церквей состоится в декабре 2018 года.

Точная дата будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.