Филарет поздравил Епифания с днем ангела и принял участие в литургии Вчера, 19:28 627 Цей матеріал також доступний українською ПЦУ Филарет поздравил Епифания ПЦУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет принял участие в литургии в День тезоименитства (день ангела) предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

Об этом сообщил спикер ПЦУ Иван Сидор.

По его словам, литургия состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.

В своем поздравительном слове Филарет пожелал Епифанию помощи «в нелегком деле развития поместной православной церкви».

«Перед нами сегодня стоит задача не только сохранить то единство, которое мы исповедуем, несмотря на противодействие всех сил, которые пытаются разделить нас и уничтожить. Нашей главной задачей является объединить все православие Украины в единую поместную православную церковь. Если мы этого достигнем, то это будет означать, что Украина — непобедимая, потому что она имеет прочную основу», — сказал почетный патриарх.



Он добавил, что единство православной церкви сохранится в будущем.

Напомним, почетный патриах Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

В Константинополе назвали заявления Филарета ложью.

Митрополит Епифаний опроверг обвинения Филарета в том, что ему во время Объединительного собора обещали оставить власть над церковью, но обманули.

24 мая состоялся Священный синод ПЦУ, который выразил полную поддержку Епифанию и отказался поддержать требования Филарета по изменению статута церкви.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет выполнять условия томоса.

Сам Филарет заявил, что отказывается выполнять часть решений Синода ПЦУ.