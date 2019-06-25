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Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов «Киевского патриархата»

Сегодня, 15:10
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Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов «Киевского патриархата» - фото

Київський Патріархат — УПЦ КП/Facebook

Бывший митрополит Киевский Филарет

Бывший митрополит Киевский, почетный патриарх Филарет обвинил ПЦУ в попытках захвата имущества «Киевского патриархата».

Об этом он заявил во вторник, 25 июня, комментируя лишение его права управлять Киевской епархией ПЦУ.

«Так называемая Православная церковь Украины начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы … ПЦУ захватила Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве, церковь Пирогощи, а также планирует «захват Владимирского собора», — цитирует Филарета ВВС Україна.

Также Филарет заявил, что создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения.

«Синод есть … в него входят все архиереи церкви. Пятеро … От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, их постановления нас не касаются », — отметил Филарет.

24 июня Синод ПЦУ лишил Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроля за местными храмами и монастырями.

Это решение Синод церкви принял после проведения Филаретом «собора», который восстановил деятельность УПЦ Киевского патриархата.

Теги:   ПЦУ Филарет

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