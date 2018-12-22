Филарет объяснил, почему видел митрополита Епифания своим преемником Сегодня, 13:07 293 Цей матеріал також доступний українською Филарет объяснил, почему выбрал своим преемником митрополита Епифания

Патриарх Филарет рассказал, что видел среди всего епископата митрополита Епифания как наиболее способного быть своим преемником.

В интервью Радио Свобода Филарет сказал, что прежде всего выделял в Епифании принципиальность, образование, неподкупность, умение организовать и многие другие качества.

"Я видел личность, его способности, которые позволяют ему быть предстоятелем. Потому что я видел это на примере академии. Киевская академия - одно из всех духовных учебных заведений, признана государством. Другие духовные учебные заведения и Московского патриархата, и наши не признаны. А академия, которой он руководил, признана. Это свидетельствует о том, что умеет, может. Если в этом может, значит, может управлять и не только академией. Теперь взять епархию. Епархия крупнейшая в Киевском патриархате - около 500 приходов. Правда, он уже и получил ее большой, но развивал. И жалоб никаких не было ни от приходов, ни от духовенства. Это тоже говорит о многом", - отметил патриарх.

По словам Филарета, "даже если не было бы этого Объединительного собора, я на будущее Киевским патриархатом тоже советовал бы архиереям иметь ориентир на него".

Он также отметил, что ему было несложно снять свою кандидатуру на пост предстоятеля Православной церкви Украины, ведь "цель моя - создать единую в Украине православную церковь".

"И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я уступил это. Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", - подчеркнул он.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптиха канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ, а 19 декабря об аналогичном решении объявил митрополит Драбинко.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.