Филарет назвал имена двух архиереев МП, поддержавших независимую Украинскую церковь

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет назвал имена двух архиереев Московского патриархата из десяти, которые поддержали предоставление Томоса об автокефалии Украинской церкви.

"Обратились [к Вселенскому патриарху Варфоломею] архиереи КП, автокефальной церкви и около 10-ти архиереев Московского патриархата. Но имена Московского патриархата - неизвестные, кроме двух: архиепископа Александра Драбинко и митрополита Черкасского Сафония", - заявил Филарет в эфире Украинского радио, передает РБК-Украина.

По словам патриарха, архиереи УПЦ МП не раскрывают свои имена из-за того, что боятся наказания со стороны Москвы.

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

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15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.