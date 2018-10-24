24 октября 2018, среда

Филарет назвал имена двух архиереев МП, поддержавших независимую Украинскую церковь

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Патриарх Филарет
Фото: УПЦ КП

Патриарх Филарет

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет назвал имена двух архиереев Московского патриархата из десяти, которые поддержали предоставление Томоса об автокефалии Украинской церкви.

"Обратились [к Вселенскому патриарху Варфоломею] архиереи КП, автокефальной церкви и около 10-ти архиереев Московского патриархата. Но имена Московского патриархата - неизвестные, кроме двух: архиепископа Александра Драбинко и митрополита Черкасского Сафония", - заявил Филарет в эфире Украинского радио, передает РБК-Украина.

По словам патриарха, архиереи УПЦ МП не раскрывают свои имена из-за того, что боятся наказания со стороны Москвы.

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

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15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

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