Филарет: Надеюсь, что объединительный собор состоится в ноябре

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что дата проведения собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха.

На вопрос, будет ли проведен собор в ноябре, Филарет ответил, что "надеется" на это, сообщает Радио Свобода.

"Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но присутствовать будет на этом соборе представитель Вселенского патриарха как представитель, но не как глава Архиерейского собора. Главой Архиерейского собора будут украинские архиереи", - сказал Филарет.

Он также добавил, что местом проведения собора может стать Софиевский собор.

11 октября Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.