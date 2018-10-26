Филарет: Лавры перейдут в состав Украинской поместной церкви добровольно

Предстоятель УПЦ КП Филарет считает, что лавры перейдут в состав Украинской поместной церкви добровольно.

Об этом патриарх Филарет заявил во время пресс-конфренции в Укринформе.

"Лавры на теритрории Украины и они являются украинскими святынями, но переход в новую Украинскую православную церковь должен быть добровольным - братия должна идти на это добровольно, и я верю, что рано или поздно, лавры перейдут в Украинскую церковь", - подчеркнул Филарет.

По мнению предстоятеля УПЦ КП, придет время и все Лавры добровольно захотят перейти в Украинскую церковь, а пока "мы можем и подождать".

В Украине действуют три лавры: Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра (Тернопольская область) и Святогорская лавра (в Донецкой области), все они находятся под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.