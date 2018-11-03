Филарет: Киевский патриархат будет просить Раду принять закон об изменении названия УПЦ МП

Изменение названия УПЦ МП нужно, чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", заявил Филарет

Украинская православная церковь Киевского патриархата обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на Русскую православную церковь в Украине.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

"Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "Украинская", являясь по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке российские", - отметил он.

Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться Украинская православная церковь.

"Название будет Украинская православная церковь. Второе название будет Киевский патриархат", - сказал Филарет.

Ранее представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиський Иов заявил, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

11 октября Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.