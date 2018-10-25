Филарет хочет возглавить объединенную Украинскую православную церковь. Какие у него шансы

Шансы Филарета действительно высокие, ведь на соборе будет значительно больше представителей именно Киевского патриархата

Глава УПЦ КП не готов поступиться личными амбициями в вопросах избрания главы новой церкви.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Позиция Филарета

Богословское образование, знание церковных канонов, опыт управления не епархией, а церковью! Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире Украинского радио рассказал, по каким критериям выбирать главу автокефальной украинской церкви. По его словам, Вселенский патриархат считает, что возглавить единую церковь должен не патриарх, а митрополит. В связи с этим Филарет отметил, что в УПЦ КП решили предоставить ему расширенный титул архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины. Сокращенный титул патриарх останется для внутреннего использования.

Вселенский патриархат считает, что возглавить единую церковь должен не патриарх, а митрополит.

"Не потому, я считаю себя таким, а потому что Москва сделает все для того, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить украинскую церковь и довести ее до завершения, я должен работать до конца, если мне архиерейский собор доверит. Если не доверит, ну, тогда я с себя ответственность снимаю", - прокомментировал патриарх свое желание возглавить Украинскую православную церковь.

Не единственный кандидат

В комментарии Радио НВ религиовед Алексей Смирнов отметил, что Филарет является патриархом только для своей паствы. С точки зрения Константинополя, предстоятель УПЦ КП является митрополитом. Несмотря на амбициозность, Филарет не единственный представитель, который претендует на звание главы будущей церковной юрисдикции, считает Смирнов. На Объединительном соборе вероятно будет несколько кандидатур.

"Внутри самого киевского патриархата его кандидатуру должны поддержать. Будет какое-то формальное решение, что его кандидатуру выдвигают, чтобы он участвовал в объединительном соборе, где путем тайного голосования избирают патриарха, который наберет больше голосов", - пояснил Смирнов.

Шансы у предстоятеля УПЦ КП действительно высокие, ведь на соборе будет значительно больше представителей именно Киевского патриархата, сказал в комментарии радио НВ директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский. Но это не значит, что Филарет единственный, кто достоин этого звания. Даже когда митрополит перечисляет критерии, он вспоминает только о тех, которыми обладает сам.

Он акцентировал на том опыте, который собственно он имеет. Даже тонко намекал в сторону предстоятеля автокефальной церкви, что у того опыта управления объединенной церковью нет

"Мне кажется, что он акцентировал внимание на тех пунктах, которые есть у него самого. Он не акцентировал ни на знании иностранных языков. Например, греческого, латыни, английского и других. То есть, он акцентировал на том опыте, который собственно он имеет. То есть, он считает, что у него есть опыт, достаточный для того, чтобы управлять такой церковью. Даже он тонко намекал в сторону предстоятеля автокефальной церкви, у того опыта управления объединенной церковью нет, потому что он из-за внутренних неурядиц руководит одной епархией. Ну, до недавнего времени - несколькими, но фактически - одной епархией", - пояснил Антошевский.

Все спорные вопросы должны решиться на Объединительном соборе - отметил во время интервью предстоятель УПЦ КП Филарет. Но точная дата проведения Архиерейского объединительного собора еще неизвестна. В то же время, Филарет выразил надежду, что Украина получит томос до конца года. Соответственно, Собор должен состояться раньше.

Религиевед Козловский о томосе для Украинской православной церкви и реакции на это Москвы